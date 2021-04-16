ضبط صاحب مجزر بحوزته 2 طن دواجن فاسدة في القاهرة

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على صاحب مجزر بحوزته 2 طن دواجن فاسدة قبل بيعها على المواطنين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية فى ضبط 2 طن "دواجن- مقطعات دواجن- دوبريهات دواجن" دون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن دون ترخيص بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

أمرت النيابة العامة بالقاهرة بالتحفظ على 2 طن دواجن يشتبه في صلاحيتها، تم ضبطها بحوزة مالك مجزر دون ترخيص، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

وفى يوم 14 أبريل الجاري، كثفت الأجهزة الرقابية بمحافظة دمياط، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من الحملات التفتيشية والرقابية على محال الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومحال بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها كافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.