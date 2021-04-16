خبير اقتصادي: تطوير الفنادق التاريخية يسهم في تنشيط السياحة

قال الخبير الاقتصادي محمد رأفت أن تطوير وزارة قطاع الأعمال العام للفنادق التاريخية يساهم في تنشيط السياحة وصناعة الفنادق في مصر.

وأضاف رأفت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الفنادق التاريخية تمثل دعم كبير للغاية فيما يتعلق بالبنية التحتية لصناعة الفنادق كونها علامات تجارية عالمية .

وأشار رأفت الي أن تطوير الفنادق التاريخية سيعمل علي خفض معدل البطالة نتيجة عمليات التشغيل التي ستتم في هذه الفنادق والصناعات القائمة عليها .

وأكد رأفت أن الفنادق التاريخية تمثل شأن تاريخي مهم للغاية كونها ذات أثر تاريخي ويعرفها عدد كبير من الدول حول العالم مشيرا الي أن تطوير الفنادق التاريخية يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية الي مصر .

وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام حاليا تمثل علامات تجارية مهمة لدي الشعب المصري نتيجة ما لها من أثر تاريخي مهم للغاية مشيرا الي أن الفترة الحالية تشهد حالة من تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام والفنادق والمنشآت الموجودة لدي قطاع الأعمال العام .

وأشار الي أن الحكومة جادة في تطوير قطاع الأعمال العام في الفترة الحالية في إطار العمل علي تنمية الاستثمارات الحكومية المملوكة للدولة ضمن خطة تنفذها الحكومة للتنمية المستدامة.



وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد التقي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بمقر مكتبه ، وذلك لبحث عددًا من الموضوعات والملفات المشتركة.

وعقد الوزير اجتماعًا مع المحافظ، بحضور عدد من قيادات محافظة القاهرة والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول التراخيص المطلوبة لهدم مبنى الملحق الخلفي لفندق شبرد - حيث تم الانتهاء من الحصول على كافة الموافقات من الجهات المختصة - ولزيادة الطاقة الفندقية وإضافة جراج للسيارات، في ضوء إجراءات تطوير الفندق ورفع مستواه من 4 نجوم إلى 5 نجوم.

كذلك تم مناقشة كيفية العمل على دفع الاستثمار لإعادة إنشاء فندق الكونتنينتال التاريخي في ميدان الأوبرا، في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية، حيث كان قد تم إعداد خطة متكاملة لإعادة بناء الفندق بالتصميم الأصلي ونفس الطراز المعماري المميز الذي أنشئ عليه في عام 1870.