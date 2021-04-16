650 ألف طالب بالثانوية يؤدون الاختبارات التجريبية الأحد

الامتحان التجريبي

تواصل وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني وضع اللمسات النهائية لانطلاق أول امتحانات تجريبية قومية لطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم ٦٥٠ ألف طالب وطالبة، تحت اإشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

تعقد الاختبارات على مدار ٣ أيام خلال الأسبوع الجاري، بداية من غد الأحد ثم الثلاثاء والخميس.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، من خلال منشور تم تعميمه على مديريات التعليم بجميع المحافظات، عن أنه سيتم إرسال أكواد الامتحان الخاصة بكل يوم لأخصائي تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة؛ ضمانا لعدم الدخول على الامتحان من خارج المدرسة، على أن تكون الأكواد مسئولية المدرسة.

وشددت الوزارة على عدم نقل الطلاب للامتحان في مقر آخر دون إخطار القطاع والحصول على الموافقة.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستعقد في اليوم الأول الأحد، من خلال تقنية استخدام الشبكة الداخلية (Local) لأداء الامتحان في المدارس المجهزة.

وفي يوم الثلاثاء، سيتم أداء الامتحان من خلال شبكة المدرسة (cloud) الحوسبة السحابية باستخدام الشبكات الداخلية (wif) المدرسة الحكومية أو الخاصة

وباليوم الأخير الموافق، الخميس ٢٢ أبريل، سيتم استخدام شبكة المدرسة (WE-4G).

(كلمات المرور)

وقال محسن عبدالعزيز رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في ديوان وزارة التعليم، إن الطلاب سوف يتسلمون كلمة المرور الخاصة بإدارة الامتحان من خلال تطبيق تنويهات (المتاح على التابلت المدرسي للطالب).

وأكد رئيس قطاع تكنولوجيا التعليم في الوزارة أن كلمة المرور شخصية ولا يجوز بأي حال من الأحوال تداولها بين الطلاب، وسوف يتم إتاحة الموقع (g12.emis.gov.eg) للطلاب لتجربة اسم المستخدم وكلمة المرور للتحقق من استلام جميع الطلاب المستهدفين كلمات المرور الخاصة.

وأضاف أنه في حالة تعذر استلام كلمة المرور عن طريق التابلت الخاص بالطالب يتم التعامل من خلال نفس الموقع لتلقي كلمة المرور بطريقة أخرى عن طريق البريد الالكتروني ورقم التليفون المحمول السابق تسجيله عند استلام البريد الإلكتروني، كما يمكن التواصل مع الخط الساخن (19368) لإرشاد الطلاب وحل مشكلاتهم إن وجدت.

وأوضح محسن عبدالعزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، أن الامتحانات التجريبية سوف تبدأ خلال الأيام الثلاثة في تمام الساعة 10:30 وحتى الواحدة ظهرا.

وأكد أن الطلاب المستهدفين من الامتحان هم طلاب الشهادة الثانوية العامة المنقولين من الصف الثاني الثانوي، والذين تسلموا تابلت بجميع المدارس: عام، خاص، خدمات، فيما عدا طلاب الدمج التعليمي، مشيرا إلى أن الأهداف من أداء الامتحان هي التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات وحل أي مشكلات في الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفني.

وكذلك قياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط (الفايبر) وإجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس (Local) وكذلك المتاحة على (Cloud) الحوسبة السحابية وقياس كفاءة شرائح البيانات (4G) المسلمة للطلاب.

(التعقيب على الامتحانات)

وأشار إلى أنه تم تكليف أخصائي التطوير التكنولوجي بعمل تقرير مفصل عن سير اللجنة التي يوجد بها وإرساله للوزارة من خلال رابط إلكتروني.

كما سيتم إتاحة إمكانية التعليق للطلاب على الاختبار بعد انتهاء اليوم الأول، بحيث تحصل الوزارة على ملاحظاتهم وتعليقاتهم لتلافيها، ولتوضيح بعض المفاهيم من خلال (g12.emis.gov.eg).