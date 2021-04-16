650 ألف طالب بالثانوية يؤدون الاختبارات التجريبية الأحد

الامتحان التجريبي
650 ألف طالب بالثانوية يؤدون الاختبارات التجريبية الأحد
تواصل وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني وضع اللمسات النهائية لانطلاق أول امتحانات تجريبية قومية لطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم ٦٥٠ ألف طالب وطالبة، تحت اإشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
تعقد الاختبارات على مدار ٣ أيام خلال الأسبوع الجاري، بداية من غد الأحد ثم الثلاثاء والخميس.
وكشفت وزارة التربية والتعليم، من خلال منشور تم تعميمه على مديريات التعليم بجميع المحافظات، عن أنه سيتم إرسال أكواد الامتحان الخاصة بكل يوم لأخصائي تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة؛ ضمانا لعدم الدخول على الامتحان من خارج المدرسة، على أن تكون الأكواد مسئولية المدرسة.
وشددت الوزارة على عدم نقل الطلاب للامتحان في مقر آخر دون إخطار القطاع والحصول على الموافقة.
وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستعقد في اليوم الأول الأحد، من خلال تقنية استخدام الشبكة الداخلية (Local) لأداء الامتحان في المدارس المجهزة.
وفي يوم الثلاثاء، سيتم أداء الامتحان من خلال شبكة المدرسة (cloud) الحوسبة السحابية باستخدام الشبكات الداخلية (wif) المدرسة الحكومية أو الخاصة
وباليوم الأخير الموافق، الخميس ٢٢ أبريل، سيتم استخدام شبكة المدرسة (WE-4G).
(كلمات المرور)
وقال محسن عبدالعزيز رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في ديوان وزارة التعليم، إن الطلاب سوف يتسلمون كلمة المرور الخاصة بإدارة الامتحان من خلال تطبيق تنويهات (المتاح على التابلت المدرسي للطالب).
وأكد رئيس قطاع تكنولوجيا التعليم في الوزارة أن كلمة المرور شخصية ولا يجوز بأي حال من الأحوال تداولها بين الطلاب، وسوف يتم إتاحة الموقع (g12.emis.gov.eg) للطلاب لتجربة اسم المستخدم وكلمة المرور للتحقق من استلام جميع الطلاب المستهدفين كلمات المرور الخاصة.
وأضاف أنه في حالة تعذر استلام كلمة المرور عن طريق التابلت الخاص بالطالب يتم التعامل من خلال نفس الموقع لتلقي كلمة المرور بطريقة أخرى عن طريق البريد الالكتروني ورقم التليفون المحمول السابق تسجيله عند استلام البريد الإلكتروني، كما يمكن التواصل مع الخط الساخن (19368) لإرشاد الطلاب وحل مشكلاتهم إن وجدت.
وأوضح محسن عبدالعزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، أن الامتحانات التجريبية سوف تبدأ خلال الأيام الثلاثة في تمام الساعة 10:30 وحتى الواحدة ظهرا.
وأكد أن الطلاب المستهدفين من الامتحان هم طلاب الشهادة الثانوية العامة المنقولين من الصف الثاني الثانوي، والذين تسلموا تابلت بجميع المدارس: عام، خاص، خدمات، فيما عدا طلاب الدمج التعليمي، مشيرا إلى أن الأهداف من أداء الامتحان هي التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات وحل أي مشكلات في الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفني.
وكذلك قياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط (الفايبر) وإجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس (Local) وكذلك المتاحة على (Cloud) الحوسبة السحابية وقياس كفاءة شرائح البيانات (4G) المسلمة للطلاب.
(التعقيب على الامتحانات)
وأشار إلى أنه تم تكليف أخصائي التطوير التكنولوجي بعمل تقرير مفصل عن سير اللجنة التي يوجد بها وإرساله للوزارة من خلال رابط إلكتروني.
كما سيتم إتاحة إمكانية التعليق للطلاب على الاختبار بعد انتهاء اليوم الأول، بحيث تحصل الوزارة على ملاحظاتهم وتعليقاتهم لتلافيها، ولتوضيح بعض المفاهيم من خلال (g12.emis.gov.eg).