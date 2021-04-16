للمصريين بالسعودية.. خطوات استخراج شهادة ميلاد

ترصد «الدستور» الخطوات المطلوبة للموافقة على طلب استخراج شهادة ميلاد مصرية، للمصريين المقيمين في السعودية، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالرياض عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

الوثائق والمستندات المطلوبة:

استيفاء النموذج المخصص بمقر القنصلية.

أصل شهادة الميلاد السعودية+ صورة منها.

أصل جوازي سفر الأب والأم (ساري الصلاحية) + صورة منهما، أو أصل بطاقة الرقم القومي (سارية الصلاحية) + صورة منها.

اثبات العلاقة الزوجية بإحدى الطرق التالية: - عقد زواج مصري أو عقد زواج غير مصري مصدقاً عليه من الخارجية السعودية والقنصلية المصرية أو الخارجية المصرية والقنصلية المصرية أو أن يكون اسم الزوج مذكور في جواز سفر الزوجة (والدة الطفل).

التعليمات:

بالنسبة لتسليم الوثائق أو استلام شهادات الميلاد يجب حضور صاحب الشأن بنفسه أو من يمثله بموجب توكيل طرف كاتب عدل.

يمكن للمواطن - وبدون توكيل - تسليم الوثائق والمستندات أو استلام شهادات الميلاد الجديدة الخاصة بكل من:

الزوج والزوجة

الأبناء القصر

الآباء والأمهات

الأشقاء القصر

الرسوم:

في حالة الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال شهرين من الولادة بمبلغ (80 ريال).

في حالة الإبلاغ عن واقعة الميلاد بعد مرور شهرين من الولادة "ساقط قيد" بمبلغ (155 ريال).

في حالة الإبلاغ عن واقعة الميلاد بعد عام من الولادة "ساقط قيد" بإجمالي مبلغ (175 ريال).

المدة الزمنية لإنهاء المعاملة:

يمكن استلام شهادة الميلاد من أى سجل مدني فى مصر بعد حوالي 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

يمكن استلام شهادة الميلاد من القنصلية بعد حوالي شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

يتم متابعة صفحة القنصلية على الفيسبوك حيث يتم الاعلان عن الشهادات الواردة.

يذكر أن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أكدت إنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

يحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.