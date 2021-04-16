واشنطن - كابول.. والعكس

الجديد ليس إعلان الرئيس الأمريكى عن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان بحلول ١١ سبتمبر المقبل، بل انعقاد «مؤتمر سلام» فى إسطنبول، خلال الفترة من ٢٤ أبريل الجارى إلى ٤ مايو المقبل، تشارك فيه الولايات المتحدة وتركيا وقطر، بعد أن تم تأجيله انتظارًا لمشاركة حركة «طالبان»، التى تبنت خلال الأشهر القليلة الماضية سلاسل من الهجمات والتفجيرات أسفرت عن مقتل مدنيين وعسكريين ومسئولين حكوميين وقضاة وصحفيين و... و... إلخ.

بطلب، أو بأمر، أمريكى وافقت تركيا على استضافة المؤتمر، على أن يشارك فيه مفاوضو طالبان والحكومة الأفغانية، الذين كانوا يلتقون فى الدوحة. وعرضت الولايات المتحدة مقترح سلام جديدًا ينص على تشكيل «حكومة جديدة» تشارك فيها «طالبان» بحسب رسالة وجهها أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، لقادة الحركة، كشفت عنها وسائل إعلام أفغانية.

كان من المقرر أن ينعقد المؤتمر، أو يسير القتلة فى أحدث جنائز أفغانستان، أمس الجمعة، لكن المتحدث باسم مكتب «طالبان» فى قطر كتب فى حسابه على تويتر: «إلى أن تنسحب كل القوات الأجنبية من بلادنا، لن نشارك فى أى مؤتمر....». والطريف، أن «بلينكن» قام، أمس الأول الخميس، بزيارة غير معلن عنها مسبقًا إلى كابول، لإظهار دعم بلاده للحكومة الأفغانية!

تعرف، طبعًا، أن اليوم الذى حدده «بايدن» يوافق الذكرى العشرين لهجوم طائرتين على برجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك، واستهداف ثالثة مبنى وزارة الدفاع «البنتاجون» فى واشنطن، وسقوط رابعة فى بنسلفانيا. وربما تعرف، أيضًا، أن الولايات المتحدة، استعملت إرهابيى القاعدة وطالبان، فى حربها الباردة ضد الاتحاد السوفيتى السابق، وكانت وسائل الإعلام الأمريكية، والتابعة، تصفهم بـ«المجاهدين الأفغان». وربما كان الرئيس الأمريكى غائبًا عن الوعى، وهو يطالب حركة «طالبان» بمكافحة الإرهاب، لأن الحركة قامت، قبل ساعات من خطابه، بشن هجمات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ٢٢ من أفراد قوات الأمن الأفغانية.

الحركة، التى تولت حكم أفغانستان بين عامى ١٩٩٦ و٢٠٠١، ترفض قطع علاقاتها بتنظيم «القاعدة» الإرهابى، والأرجح، أن هجمات الثلاثاء جاءت ردًا على مطالبة الرئيس الأفغانى لها، فى خطاب تليفزيونى، الإثنين، بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. ولم يكن هذا الرد غريبًا أو مفاجئًا، إذ سبق أن أعلنت الحركة مسئوليتها عن إطلاق قذائف هاون، الأسبوع الماضى، استهدفت مطار قندهار. واللافت، أن مسلحى الحركة توقفوا عن استهداف القوات الأمريكية «والدولية» عقب التوقيع على اتفاق الدوحة، لكنهم واصلوا القتال ضد القوات الأفغانية.

وفقًا لاتفاق الدوحة، الذى تم توقيعه فى فبراير ٢٠٢٠، قامت الولايات المتحدة بخفض عدد قواتها فى أفغانستان إلى ٢٥٠٠ جندى فقط، منتصف يناير الماضى، وكان من المقرر أن يتم الانسحاب الكامل بحلول مايو المقبل، لكن تم تعليق هذا البند بسبب عدم التزام الحركة بتعهداتها، كما تم تعليق البند الخاص برفع بعض أعضاء الحركة من قائمة العقوبات. وكنا، قد أوضحنا، منذ سنة تقريبًا، فى مقال عنوانه «طالبان تتدلل»، أن اتفاق الدوحة الهش ليس أكثر من ذريعة لسحب القوات الأمريكية وتسويق ذلك على أنه انتصار لترامب، قبل خوضه الانتخابات الرئاسية.

خلال حملته الانتخابية، وبالتزامن مع الذكرى الـ١٩ لهجمات ١١ سبتمبر، قال جو بايدن إنه يؤيد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مع الاحتفاظ بقوة صغيرة لمنع المتطرفين من تشكيل أى تهديد للولايات المتحدة وحلفائها. وبالتزامن، انطلقت محادثات بوساطة أمريكية، منتصف سبتمبر الماضى، تخللتها فترات توقف طويلة، ثم تعثرت بسبب الخلافات حول جدول الأعمال والإطار الأساسى للمناقشات والتفسيرات الدينية. وفى أول مارس الماضى، أى بعد أن أصبح «بايدن» رئيسًا، عاد زلماى خليل زاد، الموفد الأمريكى الخاص لأفغانستان، إلى كابول، لمحاولة إعادة إحياء تلك المحادثات المتعثرة، فى ظل ارتفاع مستوى العنف فى البلاد.

لدى الحركة، الآن، هيكل «ظل» ومسئولون يديرون الخدمات الأساسية فى المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفى المؤسسات التعليمية، مثلًا، تدفع الحكومة الأفغانية رواتب المدرسين والعاملين، لكن «طالبان» هى التى تسيطر على هذه المؤسسات فى نظام هجين معمول به فى كل أنحاء البلاد. ومع قيام الولايات المتحدة بخفض عملياتها العسكرية تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على البلاد، وقطعًا ستحكم سيطرتها بعد انسحاب ما تبقى من القوات الأمريكية والقوات الأجنبية العاملة تحت قيادة حلف شمال الأطلسى، التى أعلنت، بالتبعية، أنها ستنسحب بالتزامن.

أخيرًا، ومع قيام الولايات المتحدة، وحلفائها، بتسليم مفاتيح «كابول» لحركة «طالبان»، قد يظهر تنظيم إرهابى جديد ينافس القاعدة وداعش. وحتى لو لم يظهر، فإن الحرب على الإرهاب لن تتجاوز مربعها الأول، ما لم يتم إغلاق «الماسورة الأم»، ومحاسبة الدول التى ثبت بالأدلة القاطعة أنها دعمت الإرهاب بالتمويل والتسليح والتدريب والاتفاقيات والمؤتمرات.