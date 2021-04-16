الجمعة 16 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رجال الأعمال المصريين الأفارقة: 862 مليون دولار حجم التجارة بين مصر والسودان

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، أن السودان برغم من امتلاكها من العديد من الثروات الطبيعية والمعدنية والمياه والغابات ألانها تفتقر إلى الترويج 

 

وأكد الشرقاوي على ضرورة  تطوير مواني الشريط الساحلي في السودان التي لا تزال في حاجة إلى التنمية ومواجهة معدلات الفقر ومعدلات البطالة وتحسين معدلات التنمية البشرية والرعاية الصحية والتعليم. 

 

أهمية بناء الجسور بين مصر والسودان لاعادة الاعمار 

 

وأوضح رئيس الجمعية المصريين الأفارقة ، انه جاري العمل في العديد من المشروعات بين البلدين بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان بطول 280 كيلو متر, ومشروع طريق قسطل وادي حلفا وطريق أسوان - وادي حلفا – دنقلة تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد 

 

ونوه  الشرقاوي ، على أهمية مد الشبكة الكهربائية إلى شمال السودان وتطوير شبكة الري والصرف في السودان ، مؤكدا على ضرورة مد  خط السكك الحديدية الرابط للبلدين بطول 900 كيلو متر متوقعاً أن سيتم تنفيذ عند البدء فى أعادة أعمار السودان متوقعاً أن ستبدء قربياً

 

مستقبل السودان خلال السنوات المقبلة  

 

وأكد أن السنوات المقبلة ستشهد السودان انتقال كوبري فى حجم الاستثمار بين مصر السودان ودول حوض النيل طفرة اقتصادية غير مسبوقة ،لافتاُ أن يتميز البلدان بعملية  تقارب وتكامل ورسوم خطوط تنموية شاملة التى ستودي إلي سرعة نمو حجم الاقتصاد والتجارة مما تعمل على  تحقيق الرفاهية لشعبي البلدين الشقيقين وتكوين وتشكيل نقطة انطلاقة قوية تنطلق منها الأعمال مع باقي دول حوض النيل وتمتد للعمق الأفريقي

 

وأردف على ضرورة  تذليل كافة الصعوبات أمام المصدرين والمستوردين من البلدين ، مشيراُ إلي أن  وحرصت الحكومة في البلدين علي سرعة الاستجابة لأي مشكلة وتذليل الصعوبات وإزالة المعوقات المتراكمة منذ سنوات طويلة أمام حركة التجارة بين البلدين.

 

حجم التجارة بين البلدان 

 

وذكر أن بلغ حجم التجارة بين البلدين مصر والسودان سجل نحو  862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، بينما بلغ حجم واردات نحو  366 مليون دولار . 

 

وجدير بذكر أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر والسودان تتمثل صناعة  الكيماويات والمنتجات المصنعة والآلات والمعدات والمواد الغذائية ، لمنسوجات ووسائل النقل والحيوانات الحية والمنتجات الزراعية

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رجال الأعمال المصريين الأفارقة: 862 مليون دولار حجم التجارة بين مصر والسودان

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