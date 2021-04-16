عازف المزمار عماد أبو الحاج يفتتح مهرجان ليالي رمضان الثقافية

مهرجان ليالي رمضان الثقافية يفتتح اولى فعالياتة ب عازف المزمارعماد أبو الحاج

يستعد عازف المزمار الشهير عماد أبو الحاج للمشاركة في فعاليات مهرجان ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها هيئة قصور الثقافة، على مسرح سور القاهرة الشمالي بشارع المعز، وعدد من المواقع الثقافية في القاهرة.

وينطلق المهرجان يوم 13 رمضان الحالي، وفى المحافظات يوم 7 رمضان، حيث يتضمن جدول الفعاليات العديد من الأنشطة والامسيات الثقافية، بجانب عدد من العروض الفنية بمشاركة مجموعة من الفرق الفنية والاستعراضية.

يقول عماد أبو الحاج أحد أكبر عازفي المزمار في مصر، تغنيت بالمزمار البلدي في العديد من الدول الأوروبية والعربية وفى كثير من المهرجانات الشعبية وغيرها، وقد تعلمت هذه المهنة وأنا في السادسة من عمرى عندما كان والدى يصحبني معه في الأفراح فهي مهنة وراثية عن أجدادي منذ أكثر من مائة عام، فالمزمار البلدي يعشق من يحبه فهو فن عظيم ولابد من أن يكون عازف المزمار يمتلك حنجرة قوية تساعده على العزف بالمزمار.

وأضاف أبو الحاج أن المزمار أنواع حسب النغمة أو حسب الصناعة وأفضلها المزمار الخشب فهو الأصل، المزمار، هو آلة من الآلات الخشبية وآلات النفخ وهى من الآلات القديمة التي صنعها الإنسان من قصب الغاب.

ويعد المزمار البلدي احد أبرز ألات النفخ التي تمتد جذورها إلى ألاف السنين حيث ابتكرها المصري القديم، وتعد الآن أحد أبرز الآلات الموسيقية المنتشرة في صعيد مصر، وأحد أبرز الآلات التي يتم استخدامها في احتفالات الجنوب.

يشار إلى أنه يتضمن جدول الفعاليات العديد من الأنشطة والأمسيات الثقافية، بجانب عدد من العروض الفنية بمشاركة مجموعة من الفرق الفنية والاستعراضية.

وكتبت الهيئة العامة لقصور الثقافة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “تعالى واستمتع بعروض الإنشاد الدينى والفنون الشعبية والموسيقى العربية والسيرة الهلالية.. ورش حكى ورسم وتلوين للأطفال”.