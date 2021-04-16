خبير تأميني: 60 مليار جنيه حجم المحفظة المالية في التأمين الحكومي

قال الخبير التأميني شريف العقاد أن الاستثمارات في قطاع التأمين المصري يعد من أهم الاستثمارات الموجودة خلال الفترة الحالية.

وأضاف العقاد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن حجم الاستثمارات في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بلغت حوالي ٦٠ مليار جنيه وهو رقم ضخم للغاية يؤكد مدي حجم الاستثمارات المالية في هذه الشركات.

وأشار الي أن قطاع الأعمال دائما ما تعمل علي تنمية حجم الاستثمارات المالية لدي شركاتها التابعة.

وكان باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام أنه للمرة الأولى منذ انشاء الشركة القابضة اعتمد مجلس الإدارة استراتيجية للمجموعة ككل بكافة أنشطتها (التأمين والنشاط العقارى والاستثمارات المالية) معتمدة على رؤية متكاملة وأهداف محددة وواضحة. وقد بدأ التنفيذ خلال العام المالى السابق بالتوازي مع تحقيق النتائج غير المسبوقة من معدلات نمو ونتائج مالية هى الأضخم فى تاريخ المجموعة ، ومعها تطوير مؤسسى وبشرى وتكنولوجى هائل .

فى نطاق إعادة الهيكلة والتحول الرقمى.. نجحت المجموعة فى تنفيذ برامج إعادة الهيكلة وتحديث الشركات قاطعة شوطاً كبيراً نحو الانتهاء من مشروع التحول الرقمى، والذى كان من ثماره تحقيق النتائج المشار إليها فى جميع الأنشطة التأمينية والمالية والفنية والإدارية، بالإضافة الى تطوير السياسات التسويقية والاستثمارية والعقارية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، وصياغة منظومة متكاملة للنهوض بالعنصر البشرى من حيث تحديث نظم التدريب والتعلم إيماناً بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية.

وفى مجال النشاط التأميني.. حققت المجموعة نجاحاً كبيراً فى تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقى وقنوات إتصال متعددة وحديثة مثل تطبيقات الموبايل – التابلت – الإنترنت- والسداد والتحصيل الإلكترونى، والحرص على تقديم خدمة تأمينية عالية الجودة لجميع عملاء المجموعة، بالإضافة الى تنفيذ المجموعة لمشروع تطوير الخبرة الإكتوارية فى مجالى تأمينات الحياة والممتلكات بهدف تكوين فريق إكتوارى عالى الكفاءة بشركتى التأمين. ومواكبة التغيرات فى الصناعة والعمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية مع تحسين كفاءة عملية التسعير وتكوين المخصصات الفنية.

أما فى مجال التصنيف الإئتماني.. نجحت المجموعة فى الحفاظ على التصنيف الإئتمانى الدولى لشركات التأمين التابعة B++ من مؤسسة AMBest الدولية بنظرة مستقبلية مستقرة مما يدلل على توقع مؤسسة التصنيف إستقرار الإتجاهات السوقية والمالية، كما نجحت فى حصول شركة مصر للتأمين على تصنيف إئتمانى قوى من شركة Fitch ، مما يعنى أن شركات المجموعة تتمتع بمراكز مالية وفنية قوية للغاية ولديها وضعية متميزة فى الملاءة الإئتمانية فى مقابل الإلتزامات التأمينية الحالية.

وفي مجال الاستثمارات المالية.. نفذت المجموعة سياسة استثمارية جديدة ومرنة من إنتهاج أسلوب احترافى فى إدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة ، وذلك بالاعتماد على تعاون الشركة القابضة مع شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية -المملوكة بالكامل للمجموعة والمدعمة بالمتخصصين في هذا المجال- في ادارة تلك المحفظة، مع الاستعانة بشركات ادارة محافظ استثمارية متخصصة لتعظيم العائد على هذه الاستثمارات بما يحقق طموحات أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر.

كما نجحت الشركة القابضة فى تكوين أقوى تحالف فى السوق وتوقيع اتفاق مؤسسين لإنشاء شركة مصر للتأمين التكافلى – حياة بالشراكة بين الشركة القابضة وشركتى التأمين " مصر للتأمين – مصر لتأمينات الحياة " والبنك الاهلى المصرى وبنك مصر ونتوقع أن تكون هذه الشراكة الاستراتيجية اضافة وطفرة كبيرة فى حجم سوق التأمين فى مصر.

كما ساهمت المجموعة فى شركة "وطنية لتأمين الممتلكات" بالشراكة مع صناديق وزارة الداخلية، وفى صناديق استثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويجري دراسة انشاء شركات تأمين طبي وتأجير تمويلي وتخصيم وتمويل مستهلكين والتمويل متناهى الصغر. وتسعى المجموعة الى تنفيذ تحالفات كبرى، الى جانب التوسعات الخارجية، عبر تعظيم نشاط إعادة التأمين وتدعيم الفروع الخارجية بما يحقق نتائج ايجابية لها .