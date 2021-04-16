صعود جماعي في أسعار السلع الغذائية عالميا اليوم الجمعة 16 -4- 2021

ارتفاع باسعار الذرة والقمح والارز والسكر

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة في شهر رمضان 16-4-2021، آخر جلسات الأسبوع الجاري بتعاملات الأسواق العالمية، ارتفاعا كبيرا في حجم الطلب العالمي على المنتجات الغذائية، وزيادة شحن السلع الغذائية عالميا بسبب تداعيات الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا وحالة الركود الاقتصادي في بعض الدول.

أسعار السلع الغذائية اليوم

ويرصد "الدستور" في هذه السطور، أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة الاولي من شهر رمضان الفضيل 16 ابريل 2021 في تداولات البورصات العالمية.

أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 16 ابريل 2021، استقرار ملحوظا محليا في الأسواق، وتراوح سعر الزيت 15-25 جنيهًا للعبوة الكيلو، والسكر 8 جنيهات للكيلو، وسجلت المكرونة 6.5 جنيهات للكيلو، بينما سجل الشاي 40 جرامًا 4 جنيهات ، وسجل الدقيق 9 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الأرز ما بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع الغذائية.

أسعار القمح يرتفع 25 دولارا للطن

شهدت أسعار القمح ارتفاعا لحوظا خلال تعاملات اليوم الجمعة آخر جلسات الأسبوع الجاري، في الأسواق التجارية العالمية، وسجل الطن نحو 649 دولار، مقابل 624 دولار الاسبوع الماضي، بارتفاع قدره 25 دولارا للطن الواحد.

ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء بالنسبة لأسعار الحبوب 8.2 % في مارس مقارنة مع يناير الماضي وسجل ارتفاعا بنسبة 4.3 % منذ بداية العام بفعل زيادة كبيرة في أسعار تصدير الذرة والقمح لأسباب من أهمها توقعات لانخفاض الصادرات بشدة من الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم.

وكانت أسعار العقود الآجلة للقمح، تسليم مايو المقبل ، قد صعدت عند 102 دولارًا للأردب، مرتفعة بنسبة 1.4%، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.68%، لتتداول على ارتفاع عند 124 دولارًا للأردب بسبب موسم حصاد القمح عالميا.

ويقدر استهلاك مصر من القمح بنحو 16 مليون طن سنويًا، يتم إنتاج 7 ملايين طن قمح محليًا، في حين يتم استيراد نحو 9 ملايين طن سنويًا.

وأدت التكهنات بشأن زيادة الطلب الصيني على القمح الأمريكي إلى ارتفاع الأسعار، بعد إعلان الصين قائمة السلع الأمريكية التي سيتم إعفاؤه من الرسوم الجمركية العقابية.

ارتفاع في أسعار الأرز عالميا

شهدت أسعار الأرز الخام ارتفاعا نسبيا خلال تعاملات اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الجاري، في الأسواق التجارية العالمية، وسجل الطن نحو 12.953 دولار للجوال 50 كيلو بارتفاع 0.86 سنتا عن الأسبوع الماضي.

في حين يتراوح سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة في مصر الجملة يتراوح بين 3600 - 3700 جنيه، وسعر الطن عريض الحبة الجملة بين 3800 - 4150 آلاف جنيه كما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة الجملة بين 5 - 6 آلاف جنيه، وسعر الطن العريض الحبة بين 6 - 7 آلاف جنيه وسجل سعر كيلو الأرز السائب 11 جنيها والمعبأ 12 جنيها كمتوسط في الاسواق اليوم.

وتستهلك مصر 2.6 مليون طن من الأرز سنويا في حين تم إنتاج نحو 5.7 مليون طن خلال عام 2020 من محصول الأرز، على أن يتم تصدير نحو 3 ملايين طن الفائض أو تخزينه، حيث يبدأ الموسم الجديد في سبتمبر من كل عام.

وتبلغ مساحة الأراضي لهذا المحصول سنويا نحو 1.1 مليون فدان منها 724 فدانًا تروى باستخدام مياه نهر النيل و200 ألف فدان تعتمد على الصرف الزراعي و150 ألف فدان معتمدة على المياه المالحة.

أسعار السكر عالميا ترتفع بقيمة 30 دولار للطن

ارتفعت أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الجمعة، آخر جلسات التداول بالبورصات والأسواق التجارية العالمية إلى نحو455.60 دولار للطن، مقابل نحو 425 دولار للطن الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 30 دولار، في حين تراوح سعر طن السكر في مصر بين 7000 إلى 7500 بحسب الجودة ومن المتوقع ارتفاع أسعار السكر عالميا مرة أخرى، ويرجع ذلك إلى بدء حصاد بعض المحاصيل المنتجة للسكر عالميًا.

وتوقع تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية، أن يصل اجمالي حجم إنتاج مصر من السكر 3 ملايين طن خلال العام الجاري، مقابل استهلاك نحو 3.4 مليون طن عن نفس الفترة في حين يصل انتاج مصر من محصول بنجر السكر فقط نحو 1.8 ميون طن سنويا بزيادة عن 200 ألف طن عن العام الماضي.

يذكر أن السنة التسويقية للسكر في مصر تبدأ بين شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، ويتراوح معدل الاستهلاك بين 3.2 و3.4 مليون طن سنويًا، في حين أن معدلات الإنتاج المحلي من البنجر والقصب تقترب من 2.5 مليون طن، ليدخل في أسعار السلع الغذائية ويتراوح سعر كيلو السكر المعبا بين 8-12 جنيها في السوق المصري

تباين أسعار السلع الحيوية الأخرى

تباينت أسعار السلع الحيوية، اليوم نهاية تعاملات الأسبوع الجاري في الأسواق التجارية، ارتفاع أسعار الذرة الأمريكي لنحو585.6 دولار مقابل 560 دولار الأسبوع الماضي بصعود قدره 25 دولار، في حين صعد سعر طن فول الصويا ليصل لـ 1427.38 دولار مقابل 1390 دولارًا الأسبوع الماضي بارتفاع قدره نحو 37 دولار للطن الواحد.

وارتفع سعر طن البن الأمريكي اليوم، آخر تعاملات الأسبوع، وسجل نحو 129.10 دولار مقارنة بنحو 120 دولار الأسبوع الماضي بنحو 9 دولارات ، فيما ارتفع سعر القطن الأمريكي لنحو 83.57 دولار للقنطار وصعد 3%، وارتفع سعر طن الكاكاو الي2456.5 دولار، مقابل نحو 2376 دولار الأسبوع الماضي، في حين ارتفع سعر طن الشوفان عند 381.40 دولار بزيادة نحو 18 دولارا عن الأسبوع الماضي.