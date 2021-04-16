نعي وحزن.. مشاهد من جنازة مكرم محمد أحمد

غيب الموت صباح أمس الخميس الموافق 15 أبريل الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، عن عمر يناهز الـ86 عاما بعد صراع طويل مع المرض تسببت في دخوله للمستشفى أكثر من مرة خلال الآونة الماضية حيث امتلأت جنازة مكرم محمد أحمد بمشاهدة كثيرة اليوم وشيّع جثمان الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد، من مسجد "آل رشدان" بمدينة نصر بالقاهرة إلى مقابر الأسرة بـ"الوفاء والأملّ، بحضور أسرته ونقيب الصحفيين ضياء رشوان.



- أبرز من حضروا الجنازة

أقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد آل رشدان، وشارك في الجنازة محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وتلاميذ الراحل الكبير مكرم محمد أحمد.

- تفاصيل وفاته

وقد تعرض الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد لوعكة صحية مؤخرا نقل على إثرها لمستشفى النيل وتم حجزه بغرفة العناية المركزة حيث أنه كان يعاني من انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم وهو ما تسبب في دخوله للمستشفى والعناية المركزة أكثر من مرة خلال الفترة السابقة وكانت قد أعلنت السيدة راوية زوجة الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد عن خبر وفاة زوجها في مستشفى وادي النيل بالقاهرة وذلك بعد صراع طويل مع المرض ومعاناه من انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم خلال الأشهر الماضية والتي تسببت في دخوله للمستشفى.

- نعي المجلس الأعلى للإعلام

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، وأكد المجلس على أن مصر فقدت قامة كبيرة في مجال الصحافة المصرية وتقدم بالعزاء للأسرة الراحل وأن يتقبله الله من الصالحين وكان قد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق بيانا عن الحالة الصحية للكاتب الراحل مكرم محمد أحمد قال فيه " الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعضاء المجلس، يتمنون الشفاء للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، لدخوله مستشفى وادي النيل، وأن يعود لأسرته وقرائه ومحبيه بكامل الصحة والعافية.. فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف في بلاط صاحبة الجلالة".