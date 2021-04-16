إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالقليوبية

أصيب 11 شخصا، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة أجرة عند نزلة كوبرى الزقازيق بطريق "مصر- إسكندرية" الزراعي، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بانقلاب سيارة أجرة عند نزلة كوبرى الزقازيق طريق مصر- إسكندرية الزراعى.

جرى على الفور إخطار اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصا، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

وفى وقت سابق، شهدت منطقة كفر أبوجمعة، التابعة لمركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارتين سوزوكى على الطريق الزراعي "القاهرة- الإسكندرية" مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارتين سوزوكى أمام منطقة ترعة كفر أبوجمعة التابعة لمركز قليوب، اتجاه القاهرة، ما أسفر عن 6 مصابين تم نقلهم جميعا إلى مستشفى قليوب لتلقى العلاج.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى قليوب والتأمين الصحي بشبرا الخيمة، وتسيير الحركة المرورية لعدم تعطل مصالح المواطنين وأصحاب السيارات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما طالب عدد من الأهالى وأصحاب السيارات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بضرورة الاهتمام بالخدمات المرورية وغلق كافة الفتحات غير الشرعية الموجود على الطريق الزراعى بنها- القاهرة؛ لتسببها فى وقوع حوادث وسقوط ضحايا إصابات ووفيات من المواطنين بصفة مستمرة دون الانتباه لغلق تلك الفتحات غير الشرعية على طول الطريق الزراعى بداية من بنها حتى شبرا الخيمة.