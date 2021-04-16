نائب رئيس «رجال الأعمال» ينصح بالاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة

تنافس الشركات العقارية لمصلحة المواطن

قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إنه لا يوجد فقعة عقارية في ظل زيادة اعداد السكان والطلب علي شراء الوحدات العقارية بالسوق المصري، مؤكدًا أن هناك منافسة بين الشركات العقارية وذلك لصالح المستهلك.

و تابع ان المنافسة تأتي لصالح المستهلك لأن كل شركة تعطي امتيازات وتحسين في جودة الخدمات في السعر والمساحة و إمكانية التقسيط أيضاً، مؤكدًا أن افضل استثمار هو الاستثمار في العقارات لأنه آمن وبه مكسب.

الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصريين، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان امتداد التطوير العمراني التي تقوم مصر به سيصل الي السلوم، والآن أصبح لدينا عدد كبير من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، بخلاف مدن الصعيد، لافتًا ان افضل استثمر في تلك الفترة هو في العاصمة الإدارية الجديدة و ما يجاورها من مدن ومناطق جديدة بالشرق، وذلك بسبب الدعم الكبير الحاصلة عليه من الحكومة.

أهمية القطاع العقاري في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المحلي

و أشار فوزي الي أن القطاع العقاري يساهم بنسبة كبيرة في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى ان النهضة العمرانية التي حدثت أواخر الخمس سنوات الماضية لم تحدث في تاريخ مصر، فالمدن الجديدة التي تم تدشينها تستغرق على الاقل 20 او 30 عام.

فالقطاع العمراني والانشائي له تأثير كبير في خلق فرص العمل، وتنشيط وتشغيل عدد كبير من المصانع، بالإضافة إلى جذب مستثمرين سواء محليين او اجانب، مشيدًا باهتمام الحكومة بتلك القطاع الحيوي وتوجيهها بإطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3 % لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن تلك المبادرة ستساعد العديد من الشباب للحصول على وحدات سكنية، كما ستساهم في ضخ سيولة نقدية داخل السوق العقاري.

