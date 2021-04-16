تفاصيل تطبيق مواعيد التوقيت الصيفي لفتح وإغلاق المحلات والمطاعم والكافيهات

يبدأ غدًا السبت 16 أبريل تطبيق مواعيد التوقيت الصيفي لفتح وإغلاق المحلات، الأمر الذي أثار حالة من اللغط، حيث أرجعه البعض إلى إجراء جديد من الحكومة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، خاصة وأن تطبيق مواعيد التوقيت الصيفي تتزامن مع شهر رمضان.



- تطبيق مواعيد التوقيت الصيفي



أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في نهاية شهر نوفمير الماضي قرارا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من بداية شهر ديسمبر 2020 وتم تطبيق المواعيد الجديدة بالفعل، مطلع ديسمبر الماضي، حيث تزامنت مع التوقيت الشتوي، الذي وضعته الحكومة والذي ينتهي بنهاية الشهر المقبل، لتشهد المحال العامة بعدها أول تطبيق لمواعيد التوقيت الصيفي.

- مواعيد المحال العامة



وفقا للقرار الوزاري تكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءً (صيفًا) وفي تمام العاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفًا) وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).

- التوقيت الصيفي والشتوي



حدد القرار الوزاري في النهاية مواعيد التوقيتين الصيفي والشتوي، حيث تكون شهور الصيف وفقا لأحكام هذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، ليبدأ بعدها مواعيد التوقيت الشتوي من جديد.

- عقوبة مخالفي المواعيد



تعتبر مواعيد الغلق والفتح من ضوابط مزاولة النشاط، وفى حال مخالفة هذا الضابط يترتب عليه إنذار المسؤول بالغلق، فإذا انقضت الـ15 يوما دون تلافى أسباب المخالفة وهى أن يلتزم بمواعيد الفتح والغلق، يتم إصدار قرارا مسببا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر، ولا يقوم المحل بمزاوله النشاط إلا بصدور قرار من مركز التراخيص بالفتح من جديد.