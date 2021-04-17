أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 17-4-2021

يرصد موقع "الدستور" أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت الموافق 17-4-2021، أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 771 جنيهاً.

ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.

أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت نحو 881 جنيهاً، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 771 جنيهاً، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 661 جنيهاً.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت

وسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 808 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 514 جنيهاً، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 441 جنيهاً.

وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.15 جنيه.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري



أما أسعار الذهب باسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 894 جنيهاً، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 782 جنيهاً، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 671 جنيهاً.

أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.26 جنيه، كما بلغ سعر الأوقية نحو27.82 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل 894 جنيهاً.

أسعار الذهب العالمية مقابل الدولار



تباينت أسعار الذهب العالمية، لتستقر قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير، بدعم من انخفاض عوائد الخزانة الأمريكية وضعف الدولار، إذ استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1762.70 دولار للأوقية، مقابل تراجع العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1763.80 دولار.

وعلى مستوة المعادن النفسية

شهدت أسعار المعادن النفسية اليوم حالة من التراجع، حيث نزلت أسعار الفضة 0.1 % إلى 25.84 دولار للأوقية، كما ارتفاع سعر البلاديوم 0.2 % إلى 2744.91 دولار، كما سعر زاد البلاتين 0.4 % إلى 1198.04 دولار.