أطباء العزل في مواجهة الجائحة: الأعداد تضاعفت.. التزموا بتدابير الوقاية

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، من الزيادة التي شهدتها مستشفيات العزل مؤخرًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، والتي يتم رصدها بشكل يومى، مشيرًا إلى الضغط الكبير الذي يواجه أطباء مستشفيات العزل بسبب تضاعف الأعداد، رغم عدم التقصير في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وتواصلت "الدستور" مع أحد أطباء مستشفيات العزل، ليوضح سبب تضاعف أعداد الإصابات، وجهود الأطباء داخل المستشفيات في مواجهة الوباء، والسيطرة على الوباء من الانتشار داخل أجساد المواطنين.

وقال الدكتور معتز الوكيل، طبيب بمستشفى الصدر في محافظة الغربية، إن مستشفيات العزل في مصر شهدت إقبالًا كبيرًا في الأيام الأخيرة، من مرضى فيروس كورونا المستجد، والأعداد أصبحت في تزايد مستمر، رغم توفير اللقاح المضاد للمرض، ما يشير إلى حدوث سيناريو سيئ بانتشار الموجة الثالثة من الوباء، وقدوم رابعة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

ويضيف “الوكيل”: “الموجة الثالثة ضربت مصر نتيجة امتناع المواطنين عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي نصت عليها وزارة الصحة والسكان مسبقًا، وتردد البعض في الحصول على اللقاح المناسب للتطعيم ضد الفيروس، ما جعل الوباء ينتشر خلال الفترة الأخيرة بطريقة مضاعفة للشهور الماضية”.

وتابع: “نحاول توفير الأجواء المناسبة للمرضى داخل المستشفيات، وأيضًا الرعاية الكاملة لهم، رغم تضاعف الأعداد، والضغط الكبير الذي سببه المرض في الأيام الأخيرة، ما جعلنا نلجأ من جديد لخطة العزل المنزلي للحالات الأقل الخطورة، والمتابعة معهم كأنهم يتواجدون داخل المستشفى”.

ويوضح الوكيل لـ"الدستور"، الآليات التى يتبعها مع مصابي الفيروس، الذين يتابعون معه خلال فترة عزلهم بالمنزل، قائلًا: "أشرح لهم الأعراض التي ستصيبهم، والفترة التي سيقضونها بعيدًا عن ذويهم حتى يتعافون تمامًا، ومتى يضطرون للذهاب إلى المستشفى، كما أنصحهم بأهمية المتابعة مع الأطباء النفسيين خلال فترة العزل والتعافي، لضمان الشفاء جسديًا ونفسيًا".

واختتم الطبيب حديثه، مشيرًا إلى النظام المفترض اتباعه في الفترة القادمة من قبل جميه المواطنين، وهو تعقيم الأيدى طوال الوقت بالماء والصابون، والالتزام بالابتعاد الاجتماعى داخل أماكن العمل أو الأماكن العامة، بجانب ارتداء الكمامة الطبية عند التعامل مع أفراد الأسرة، وكذلك تهوية المنازل وفتح النوافذ والأبواب أكثر من مرتين يوميًّا.

من جانبه، أوضح ، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، أشرف حاتم، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا قد دخلت مصر بالفعل منذ أيام قليلة، ما سيؤثر على عدد الإصابات بالمرض خلال لفترة المقبلة.

وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من المرض، لتجنب خطر الموجة الثالثة، بعد أن تسبب التهاون في تنفيذها، وكذلك عدم ارتداء الكمامات الطبية للدخول إلى مرحلة جديدة من المرض، مناشدًا الحكومة المصرية بتطبيق الغرامات المالية على المخالفين لتعليمات وزارة الصحة والسكان.