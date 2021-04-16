مطرانية بني سويف تعلق الصلاة داخل الكنائس لمدة 3 أسابيع

أعلنت مطرانية بني سويف، منذ قليل، برئاسة الأنبا غبريال تعليق كافة الصلوات بكنائس الايبارشية اعتبارا من يوم غدا السبت، ولمدة ثلاثة أسابيع نظرا لظروف جائحة كورونا، واعتذارها عن أي استقبالات رسمية أو شعبية يوم عيد القيامة المجيد حرصا على صحة الجميع.

وفي السياق ذاته أعلنت مطرانية ببا بمحافظة بني سويف أنه في إطار دعم جهود الدولة المصرية في مجابهة الموجة الثالثة من وباء كورونا المستجد، الأنبا اسطفانوس اسقف ببا والفشن وسمسطا والنائب البابوي لايبارشية بني مزار عدد من الإجراءات.

وتضمنت الإجراءات ما يلي: أن يتم صلاة القنديل ولمنع التزاحم بين المصلين من يوم الاثنين القادم وحتى يوم الخميس القادم على أن يحضر الشخص مرة واحدة خلال هذه الفترة، وحضور القداسات جمعة ختام الصوم واحد الشعانين وخميس العهد والجمعة العظيمة و قداس العيد عبر دعوات تصدر من الكنائس، وأن يكون لكل أسرة دعوة واحدة فقط خلال هذه الفترة من قداس ختام الصوم حتي قداس العبد، والأسرة هي التي تحدد من سيشارك في الصلوات ويشارك في كافة الصلوات بحيث تشارك كل الأسر في كافة الصلوات عن طريق ممثلة.

كما تضمنت الإجراءات حضور صلوات البصخة بدون حجز، الالتزام خلال كافة الصلوات بأقصى درجات الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات فضلا عن التعقيم المستمر لكافة الكنائس عقب نهاية كل صلاة.

يذكر أن أصدر ديرا القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، و القديس العظيم الأنبا بولا بمركز ناصر بوش شمال محافظة بني سويف، قد أصدروا بيانا الأسبوع الماضى اعتذرا فيه عن أي استقبالات رسمية أو شعبية صباح يوم عيد القيامة المجيد، لدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية لمجابهة الموجة الثالثة من وباء كورونا المستجد وحرصا علي سلامة الجميع.