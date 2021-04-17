السبت 17 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 17-4-2021 فى البنوك المصرية

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي

يرصد موقع "الدستور"  سعر صرف العملة الامريكية "الدولار" اليوم السبت الموافق 17-4-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقاً آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

 شهد سعر صرف العملة الأمريكية "الدولار" اليوم السبت، تراجعاً أمام الجنيه المصري خلال فترة التعاملات الصباحية وقبيل العطلة الأسبوعية في البنوك ليومي الجمعة والسبت، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم للشراء 15.62 جنيه وللبيع 15.72، وذلك وفقاً لأحدث التحديثات في البنك المركزي المصري.  

 وفي التقرير التالي نستعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقاً لآخر التحديثات البنكية والمصرفية.

سعر الدولار اليوم السبت 17-4-2021 في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأمريكية، اليوم تراجع سعر الدولار ليسجل داخل مستوى البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62، كما انخفض سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62، أما في البنك العقاري المصري العربي فسجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62.

 

انخفاض سعر الدولار اليوم 17-4-2021


وحقق سعر صرف الدولار اليوم انخفاض داخل قطاع كبير من ليسجل في بنك قناة السويس للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.68، وفي بنك البركة الإسلامي فسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.64، كما تراجع سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63.

 

سعر الدولار اليوم السبت


وفي المقابل استقر سعر الدولار اليوم ليستقر في بنك تنمية الصادرات ليسجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع15.64، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، وفي بنك التعمير وآلاسكا فسجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64، كما استقر سعر الدولار اليوم في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64.

الصحة: 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و42 حالة وفاة

أما علي المستوي العالمي، فشهد الدولار انخفض ملحوظ في ظل تراجع عوائد الخزانة الامريكية، ونزلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى في شهر عند 1.528 %،  

لينزل مؤشر الدولار، لأدنى مستوى في قرابة شهر عند 91.487 الخميس الماضي قبل أن يستقر عند 91.654 في الجلسة الأوروبية.
 

صرف العملة الامريكية الدولار العملة الأمريكية سعر الدولار الدولار اليوم الدولار اليوم أمام الجنيه صرف الدولار سعر صرف الدولار اليوم انخفاض سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشكيل إجبارى للأهلى أمام الزمالك فى ظل غياب 9 لاعبين عن القمة

تفاصيل جديدة فى واقعة اعتداء دكتور جامعى على زميله بكلية الآداب بالمنوفية

مصرع طفل أثناء عبوره الطريق لتوزيع العصائر على الصائمين بالغربية

حبس مفتش تموين تعدى على حملة تموينية فى البحيرة

للشباب حتى 35 سنة.. القوى العاملة تطلب مندوبين تسويق براتب 1200 جنيه

تحريات واقعة إلقاء شاب نفسه من البلكونه هربًا من أهل فتاة حملت منه سفاحًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

عمر عبد المتعال السلايمي يكتب: إرادة شعب وقيادة حكيمة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق فى قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الحرم الإبراهيمي

فلسطين تسجل 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا