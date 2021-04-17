سعر الدولار اليوم السبت 17-4-2021 فى البنوك المصرية

يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الامريكية "الدولار" اليوم السبت الموافق 17-4-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقاً آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

شهد سعر صرف العملة الأمريكية "الدولار" اليوم السبت، تراجعاً أمام الجنيه المصري خلال فترة التعاملات الصباحية وقبيل العطلة الأسبوعية في البنوك ليومي الجمعة والسبت، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم للشراء 15.62 جنيه وللبيع 15.72، وذلك وفقاً لأحدث التحديثات في البنك المركزي المصري.

وفي التقرير التالي نستعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقاً لآخر التحديثات البنكية والمصرفية.

سعر الدولار اليوم السبت 17-4-2021 في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأمريكية، اليوم تراجع سعر الدولار ليسجل داخل مستوى البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62، كما انخفض سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62، أما في البنك العقاري المصري العربي فسجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62.

انخفاض سعر الدولار اليوم 17-4-2021



وحقق سعر صرف الدولار اليوم انخفاض داخل قطاع كبير من ليسجل في بنك قناة السويس للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.68، وفي بنك البركة الإسلامي فسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.64، كما تراجع سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63.

سعر الدولار اليوم السبت



وفي المقابل استقر سعر الدولار اليوم ليستقر في بنك تنمية الصادرات ليسجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع15.64، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، وفي بنك التعمير وآلاسكا فسجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64، كما استقر سعر الدولار اليوم في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64.

أما علي المستوي العالمي، فشهد الدولار انخفض ملحوظ في ظل تراجع عوائد الخزانة الامريكية، ونزلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى في شهر عند 1.528 %،

لينزل مؤشر الدولار، لأدنى مستوى في قرابة شهر عند 91.487 الخميس الماضي قبل أن يستقر عند 91.654 في الجلسة الأوروبية.

