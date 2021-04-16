مصرع طفل غرقًا في ترعة بقنا

لقي طفل مصرعه، مساء اليوم الجمعة، غرقا داخل ترعة بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، أثناء سباحته قبل الإفطار بساعات قليلة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده تلقي بلاغ من مركز شرطة نجع حمادي، بشأن غرق الطفل محمود ضاحي، 11 عامًا، داخل ترعة بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، قبل إفطار المغرب بساعات قليلة، أثناء سباحته داخل الترعة.

وفي سياق متصل، تكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري من جهودها لانتشال جثة الطفل من داخل الترعة بقرية هو بدائرة مركز نجع حمادي، بعد غرقه، وذلك وسط تجهمر للأهالي بقرية الطفل وأسرته وعائلته بالقرب من موقع غرقه، ولا تزال الجهود مستمرة لإنتشال الجثة من مياة الترعة.

فيما دفع مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، بقيادة الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف، بسيارة إسعاف مجهزة بالقرب من موقع الحادث، وذلك منذ أن أبلغت الأجهزة الامنية وأسرة الطفل بغرقه.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، أن الطفل ذهب للترعة المجاورة لقريته، وذلك من أجل السباحة فيها قبل الإفطار بساعات، إلا أنه غرق بداخلها لعدم إجادته السباحة، فيما قد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

ويقصد الأهالي في محافظة قنا خاصةً الأطفال منهم، الترع ونهر النيل خلال ساعات الصيام بشهر رمضان المبارك، وذلك للسباحة، خاصةً بفصل الصيف للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة في مدن ومراكز وقري ونجوع المحافظة المختلفة، مما يؤدي إلى وفاة العديد منهم.