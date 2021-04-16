الحلقة الرابعة من مسلسل «موسى».. مقتل شقيق محمد رمضان

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل موسى أكثر من حدث كان بدايتها هو فرار موسى الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان من شيخ البلد الشخصية التي يقدمها الفنان رياض الخولي بعد قتل نجل الأخير بالحرق على يد موسى؛ بينما علم موسى بالكمين الذي كان يدبره له شيخ البلد وذلك من الحلقات السابقة.

وكشفت الحلقة الرابعة أيض عن مقتل رويعي الشخصية التي يقدمها الفنان مصطفي غريب شقيق موسي الفنان محمد رمضان وذلك بعد اشتباكات الإنجليز بينما قام أحد أصدقاء رويعي بالذهاب إلى البلد وإعلان وفاته بينما علم موسى بوفاة شقيقه في حرب الإنجليز وقتها.

واستمرت الحلقة بظهور كل من الغجري الشخصية التي يقدمها الفنان منذر رياحنة ووالدته التي تقدم شخصيتها الفنانة فريدة سيف النصر؛ إضافة إلى ذلك ظهر في المشهد الفنانة هبة مجدي التي تقدم شخصية شفيقة شقيقة موسى وأيضا والدة موسى الشخصية التي تقدمها الفنانة عارفة عبدالرسول حيث ذهبت إلي ميدان القرية لتسمع خبر وفاة نجلها الأصغر رويعي.

ومسلسل موسي من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وهو ضمن الاعمال المشاركة في السباق الرمضاني الحالي ضمن ما يقرب من ٢٧ مسلسل كانت لشركة سينرجي النصيب الأكبر منهم ومنها مسلسل اللي مالوش كبير بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان احمد العوضي ومسلسل الاختيار الجزء الثاني بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد مكي ومسلسل وكل ما نفترق بطولة الفنانة ريهام حجاج وعدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

بينما الفنان يحيي الفخراني بمسلسل «نجيب زاهي زركش» وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية .