إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم (صور)

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، مواصلة جهاز حماية الأراضي بالمديرية والوحدات المحلية حملاته المرورية على مدار اليوم، وخاصة أيام الإجازات الرسمية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة فى مهدها، خاصة بعد لجوء البعض لاستغلال راحة موظفى الحماية والمحليات للقيام بمخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

حيث قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ قرارات الإزالة.

وشدد وكيل الوزارة على عمل لجان مرورية لحماية الأراضي، تعمل على مدار الساعة لرصد وتتبع أى حالة تعد على الأراضى الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى المعهد قبل تفاقمها، حفاظا على الرقعة الزراعية.

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طاميه بتنفيذ إزالة حالة تعد على مساحة 175 مترا بناحية فانوس، وذلك بحضور المهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي، والمهندس حمدي محمد حماية أراضي، والمهندس فرج محمد مدير جمعية فانوس، وشيرين رئيس الوحدة المحلية بناحية فانوس.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، بتنفيذ إزالة عدد 2 حالة تعد على الأرض الزراعية بناحية جمعية منيا الحيط تابع مركز إطسا، بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي، ومحمد ربيع عبد العاطي رئيس الوحدة المحلية بمنيا الحيط، ومعوض دهشان مدير الجمعية على مساحة 2قيراط.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحليه برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز و مدينة سنورس، بتنفيذ إزالة بناحية فيديمين علي مساحة واحد قيراط فك قواعد خرسانية، وذلك بحضور المهندس خالد فتحي رئيس الحماية، والمهندس سيد عنتر وكيل الإدارة، والمهندس عبدالتواب رئيس المكافحة، وأحمد عز رئيس وحدة فيديمين، والمهندس عبد العال مصطفي مدير الجمعية.

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