تحريات واقعة إلقاء شاب نفسه من البلكونه هربًا من أهل فتاة حملت منه سفاحًا

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام 5 متهمين بينهم سيدتين بالتعدي بالضرب على شاب بسبب معاشرته نجلتهم معاشرة الأزواج ما تسبب في حملها سفاحًا منه وإنجابها طفلة.

حملت القضية رقم 1187/3 لسنة 2021 جنايات البساتين والمقيدة برقم 17 لسنة 2021 كلي حلوان.

جاء بأقوال معاون مباحث قسم شرطة البساتين - بانتقاله للعين محل الواقعة عقب تلقيه بلاغ من غرفة عمليات النجدة فتبين له سقوط المجني عليه من علو ووفاته وتمكن من ضبط المتهمين في ذلك.

والتحريات السرية توصلت إلي أن المتهمين وراء واقعة سقوط المجني عليه من الشرفة الخاصة بالعين محل الواقعة وأنهم بناء علي اتفاق جنائي مسبق فيما بينهم أعدوا مخطط إجرامي للاعتداء بالضرب علي المجني عليه لتأديبه وتسليمه لمركز الشرطة بباعث الانتقام منه بسبب معاشرته المتهمة الثانية (نجلة الأولى، وشقيقة الثالث) معاشرة الأزواج ما تسبب في حملها سفاحا منه وإنجابها لطفلة مستهلين ذلك المشروع الإجرامي باستدراج الأولى والثانية لضحيتهما بالعين محل الواقعة وما أن ظفروا الثالث والرابع والخامس به حتي قاموا بالإعتداء عليه بالضرب بأن قام الثالث بإستلال عصا خشبية وكال بها ضربًا استقرت في رأس ضحيته محدثة إصابته وأتبع الرابع اعتداءه بإلقاء (شطة) صوب عين ضحيتهم لتسهيل قيام الخامس بتكبيل أرجل المجني عليه إلا أن الأخير قاومهم وحال دون إمكانية شل حركته وتقييده محاولًا الهرب لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب محاوطة المار بيانهم له وموالاتهم في التعدي عليه بالقرب من شرفة العين فلم يجد ضحيتهم منفذا سوى الصعود على الأريكة وصياحه وإخراج جزء من جسده خارج الشرفة محاولا بتلك الطريقة درء الإعتداء عليه إلا أن المتهمين لم يعبئوا بذلك فسقط ضحيتهم من أعلى الشرفة لأسفل العقار وتوفاه الله عقب آن ارغموه معنويا علي ذلك من جراء أفعال إعتدائهم الباطشة عليه .

وجاء في قرار الإحالة انه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة (س. س)، 45 سنة، ربة منزل، و( س .ص)ـ 16 سنة، ربة منزل، و (م. ص)،21 سنة، عامل، و (إ. ع) ، 23 سنة، عامل، و(ح. خ)، 22 سنة، عامل، تعدوا بالضرب على المجني عليه (م. ع)، مع سبق الإصرار بغير نية إزهاق روحه بباعث الانتقام.

- تفاصيل الواقعة

وأضح قرار الإحالة أنهم عقدوا العزم وبيتوا النية على تأديبه وارتكاب الجريمة تمهيدًا لتسليمه لمركز الشرطة وأعدوا لذلك الغرض مخططًا إجراميًا اتفقوا جنائيًا عليه استهلته الأولى والثانية بمهاتفتهما لضحيتهما وطلبا حضوره للعين محل الواقعة قاصدين استدراجه لها، لتمكين باقي المتهمين من تنفيذ مشروعهم الإجرامي وما أن ظفروا به استل الأول أداة وكال بها ضربة لضحيته، استقرت في رأسه محدثة إصابته واستحصل الرابع علي بهارات وألقاها صوب اعين المجني قاصدا إعدام رؤيته، لتمكين الخامس من قيده باستخدام أداة ( تالية الوصف).

إلا أن ضحيتهم لم يمكنهم من ذلك وحاول الفرار من العين إلا أنهم حالوا دون قيامه بذلك فلم يجد منفذا للخلاص منهم سوي صعوده علي الأريكة المتواجدة أسفل الشرفة للاستغاثة بالعامة لنجدته، مع استمرارهم في موالاة الاعتداء عليه فأرغموه معنويا على إخراج جزء من جسده خارج الشرفة، وسقط تباعا لذلك أسفل العقار فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضاف قرار الإحالة ان المتهمين احتجزوا المجني عليه دون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض، وأن الثالث و الرابع والخامس أحرزوا ( عصا خشبية ) والمستخدمة في الاعتداء علي رأس المجني عليه .

وأوضح قرار الإحالة انه أحرز الرابع وحاز الثالث والخامس بواسطته (بهار الشطة) والمستخدم في الإعتداء علي أعين المجني عليه ، كما أحرز الخامس وحاز الثالث والرابع بواسطته ( سلك كهربائي ) والمستخدم في محاولة تقييد المجني عليه المار بيانه.

- أقوال الشهود

وجاء بأقوال (ر م)، 22 سنة، أنه حال تواجده بسطح العقار المواجه مباشرة لشرفة العين محل الواقعة تنامي إلي مسامعه انبعاث صياح من العين المار بيانها، وباستبيانه الأمر من مكان ارتكازه أبصر المجني عليه واقفة علي الأريكة المثبتة أسفل الشرفة مرددا عبارات استغاثة لنجدته، حال قيام المتهمين الثالث والرابع والخامس بموالاة الاعتداء عليه بالضرب فقام بإخراج جزء من جسده خارج الشرفة وانزلق عليها ساقطا منها أرضا أسفل العقار وتوفاه الله.

وجاء في قرار الاحالة انه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة (سعدية س) - 45 سنة - ربة منزل - و( سلمي .ص)- 16 سنة - ربة منزل - و ( محمد ص) - ۲۱ سنة - عامل - و (إبراهيم ع) - ۲۳ سنة . عامل - و(حسن خ) - ۲۲ سنة - عامل - تعدوا بالضرب علي المجني عليه -( مصباح ع) - مع سبق الإصرار بغير نية إزهاق روحه بباعث الانتقام فعقدوا العزم وبيتوا النية على تأديبه وارتكاب الجريمة ( تالية الوصف )تمهيدا لتسليمة لمركز الشرطة وأعدوا لذلك الغرض مخطط إجرامي اتفقوا جنائيا عليه استهلاه الاولي والثانية بمهاتفتهما لضحيتهما وطلبا حضوره للعين محل الواقعة قاصدين استدراجه لها لتمكين باقي المتهمين من تنفيذ مشروعهم الإجرامي وما أن ظفروا المار بيانهم به استل الاول اداة (تالية الوصف ) وكال بها ضربة لضحيته استقرت في رأسه محدثة إصابته واستحصل الرابع علي بهار ( تال الوصف) وألقاه صوب اعين المار بيانه قاصدا إعدام رؤيته لتمكين الخامس من قيده باستخدام أداة ( تالية الوصف ) إلا أن ضحيتهم لم يمكنهم من ذلك وحاول الفرار من العين إلا أنهم حالوا دون قيامه بذلك فلم يجد منفذا للخلاص منهم سوي صعوده علي الاريكة المتواجدة اسفل الشرفة للاستغاثة بالعامة لنجدته مع استمرارهم في موالاة الاعتداء عليه فأرغموه معنوياعلي إخراج جزء من جسده خارج الشرفة وسقط تباعا لذلك أسفل العقار فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .

واضاف قرار الاحالة ان المتهمين احتجزوا المجني عليه المار بيانه دون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض .

واشار قرار الاحالة انه أحرز الثالث وحاز الرابع والخامس بواسطته ( عصا خشبية ) والمستخدمة في الاعتداء علي رأس المجني عليه المار بيانه.

واوضح قرار الاحالة انه أحرز الرابع وحاز الثالث والخامس بواسطته ( بهار الشطة ) والمستخدم في الإعتداء علي أعين المجني عليه المار بيانه.

كما أحرز الخامس وحاز الثالث والرابع بواسطته ( سلك كهربائي ) والمستخدم في محاولة تقييد المجني عليه المار بيانه.

وجاء بأقوال (رمضان م) - ۲۲ سنة - أنه حال تواجده بسطح العقار المواجه مباشرة لشرفة العين محل الواقعة تنامي إلي مسامعه انبعاث صياح من العين المار بيانها وباستبيانه الامر من مكان ارتكازه أبصر المجني عليه واقفة علي الأريكة المثبتة أسفل الشرفة مرددا عبارات استغاثة لنجدته حال قيام المتهمين الثالث والرابع والخامس بموالاة الاعتداء عليه بالضرب فقام بإخراج جزء من جسده خارج الشرفة وانزلق عليها ساقطة منها أرضا اسفل العقار وتوفاه الله.