أول مدربة جمباز في سوهاج: حلمي الأولمبياد (صور)

كانت مهمة صعبة بالنسبة لها لاسيما في صعيد مصر بالتحديد في محافظة سوهاج، ولكن شغفها بلعبة الجمباز جعلها تتخطى كل الصعاب لتصبح سارة وحيد خلف الطالبة بكلية تربية رياضية الفرقة الرابعة ٢٢ عام اول لاعبة ومدربة جمباز في سوهاج .



وتقول سارة وحيد إنها بدأت اللعبة في كلية التربية الرياضية: "كنت أمارسها من قبل كهوايه في الشارع وفي منزلنا

وعندما دخلت الكلية وجدتها من ضمن الرياضات المقررة فطورت نفسي بها والتحقت بالتخصص فيها في نهاية عامي الثاني في الكلية مما ساعدني على اكتساب خبرة في كيفيه التعامل مع الاطفال وكيفيه تدريبهم وتوصيل المعلومه وإكسابهم المهارة".



وتواصل: «بدأت العمل في أكاديمية في سوهاج نزلت فيها مع احد اعضاء هيئة التدريس بالكلية شهر فقط، وأصبحت أول مدرب جمباز فيها لمدة عام واستطعت أن أكون فريق كبير بمهارات وشغل كبير ومجهود».

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وأضافت أنها انتقلت الى مركز المراغة بمحافظة سوهاج لتنشر اللعبة في كل المراكز والقرى ولكي لا تكون اللعبة قاصرة على أبناء المدينة فقط.

اختارت سارة أكاديمية وعرضت اللعبة على مديرها ورحب بالفكرة كثيرا. تقول سارة: «كنت خائفة من ألا تلاقي اللعبة اقبالا مثل باقي الألعاب في أي مكان، خاصة أنها رياضة جديدة في الصعيد. ولكن بدا العدد معي بـ٦ لاعبات وتزايد إلى أن أصبح عدة فرق في أقل من شهر ونصف وأصبح كل وقتي وتفكيري لهم».

وأشارت إلى أن من أحلامها أن تشارك في بطولة الجمهورية، تقول سارة: «وهشارك باذن الله ونفسي أن الأطفال اللي قمت بتدريبهم يلاقوا الاهتمام والدعم هما مش أقل من أي مكان بيلعب فيه أي طفل جمباز هما بيشتغلوا بأقل الإمكانات ومهارتهم عاليه جدا».



وقالت انها لاقت إعجاب الكثيرين ولم ينتقدها أحد بل شجعوني كثيرا والدليل أنهم أرسلوا أبناءهم لتعليم الجمباز

اما عن عائلتي فهم اول من ساندوني امي ووالدي واخواتي فكان حلمي ادخل كلية تربيه رياضيه ولم يعترضوني بل شجعوني كثيرا

وسوف يظل حلمي ان امثل بلدي في بطولات الجمهورية المختلفه ومن بعدها الأولمبيات لكي اكون اول فتاة صعيديه تشارك في تلك اللعبه في جميع المحافل الدوليه

سارة وحيد

سارة وحيد

سارة مدربة جومباز

سارة وحيد

ساره مدربة جومباز

سارة وحيد

سارة وحيد

سارة وحيد

سارة مدربة جومباز بسوهاج

سارة وحيد