حسام البدري: لو علمت بغضب جماهير الأهلي لما عملت مع بيراميدز

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أنه لم يقصد إثارة غضب جمهور النادي الأهلي بعد موافقته على التواجد رئيسا لنادي بيراميدز.



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى: «جماهير النادي الأهلي بالنسبة لي حاجة كبيرة، وخلال فترة تواجدي في القلعة الحمراء، كان هدفي الأساسي هو إسعاد الجماهير».



وأضاف: «محدش يقدر يزايد على تاريخي وحبي للنادي الأهلي، عندما تواجدت في نادي بيراميدز، كنت لا أرتبط بأي ناد في ذلك الوقت».



وتابع : «لو أعلم أنه ستكون هناك حالة غضب كبيرة من جمهور الأهلي بعد تواجدي في بيراميدز، كنت رفضت العرض»، مؤكدًا :«لو عاد بي الزمن لم أوافق على قبول المهمة في نادي بيراميدز».



وعن شروط بطولة كأس العرب، قال: “ليس واضحة”، مؤكداً أنه سوف يحضر القرعة يوم 25 أبريل الجارى قائلا: "لا أعلم حتى الان شروط بطولة كأس العرب حتى أقرر ضم بعض المحترفين من عدمه".

ويضيف البدرى: "تلقيت دعوة لحضور القرعة يوم 25 أبريل وسأتواجد بالفعل ووقتها سوف أدرس إمكانية استدعاء بعض المحترفين من عدمه".

وعن مطالبة الجبلاية بإلغاء قرار الأجانب الخمسة، علق البدرى: "يهمنى أن تستكمل الأندية تعاقداتها مع المحترفين الأجانب وبعدها ندرس القرار المناسب في هذا الشأن".