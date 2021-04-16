الكرملين: موعد عودة السفير الروسي إلى واشنطن يعتمد على قرار الرئيس بوتين

أعلن المتحدث باسم الخارجية الروسية "كرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم، اطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما أجراه السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف من مشاورات في موسكو، بشأن التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أن موعد عودة أنتونوف إلى واشنطن يعتمد على قرار رئيس الدولة الروسية.

وأشار بيسكوف في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إلى أن السفير يعمل بنشاط كبير مع وزارة الخارجية الروسية والمشرعين، مُضيفًا أن أهم جوانب المشاورات يتم إبلاغ الرئيس بوتين بها من قبل وزارة الخارجية.

وأوضح المتحدث أن موعد عودة السفير الروسي إلى الولايات المتحدة لم يتحدد بعد، فهو يعتمد كليًا على قرار رئيس الدولة، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم التخطيط لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي والسفير.

يُشار إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية قد ساءت بشكل كبير بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن اللاذعة ضد روسيا، والتي ادعى فيها أن القيادة الروسية سوف تضطر إلى "دفع الثمن" لتدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الأمريكية 2016. وبناءً على ذلك، تم استدعاء السفير الروسي إلى موسكو للتشاور بخصوص هذا الشأن منذ 21 مارس الماضي.

أعلن الكرملين أن القرار النهائي بشأن كيفية التجاوب مع اقتراح الولايات المتحدة لعقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يعود إلى الزعيم الروسي.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أثناء موجز صحفي اليوم الجمعة إلى أن المبادرة بشأن عقد اجتماع بين الرئيسين في دولة ثالثة والتي جاءت على لسان بايدن خلال اتصاله الأخير مع بوتين الثلاثاء، تتطابق إلى حد كبير مع المقترح الذي طرحه الرئيس الروسي سابقا.

وتابع بيسكوف أن تحليل المبادرة الأمريكية الجديدة سيتطلب "بعض الوقت"، مضيفا أن روسيا ستعلن عن ردها على المقترح وفقا لقرار رئيسها.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن موسكو لم تطرح أي شروط لعقد القمة، مذكرا بأن "الرئيس بوتين تحدث أصلا عن إمكانية عقد لقاء في غضون الأيام القليلة القادمة أو أي موعد لاحقا، ولم يتحدث عن أي شروط".

وشدد بيسكوف على أن مبادرة بوتين طرحت أصلا بهدف محاولة إعادة بناء العلاقات وإطلاق حوار بين روسيا والولايات المتحدة، مضيفا أن مواقف بوتين وبايدن تتطابق بشأن ضرورة خفض التصعيد القائم في العلاقات بين موسكو وواشنطن لكن تختلف فيما يخص إدراك ضرورة مراعاة المصالح المتبادلة.

وردا على سؤال عن كيفية رد روسيا على العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن عليها مؤخرا، قال المتحدث إن مبدأ الرد بالمثل يعد أساسيا في مثل هذه المسائل، لكن القرار النهائي يعود أيضا إلى رئيس الدولة، وكذلك فيما يخص موعد عودة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف (الذي تم استدعاؤه إلى موسكو في 21 مارس) إلى واشنطن.