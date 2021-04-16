رئيس الوفد يهنئ حزب التجمع بمرور 45 عامًا على إنشائه

تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ، وكيل أول مجلس الشيوخ، بخالص التهاني إلى السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، عضو مجلس الشيوخ، بمناسبة مرور 45 عامًا على إنشاء حزب التجمع التقدمي.

وقال أبو شقة: «نهنئ حزب التجمع ونقدر دوره الوطني في الحياة السياسية ونشجع كافة الأحزاب الوطنية التي تؤدي دورها الوطني على الساحة السياسية، تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور التي تقضى بأن يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين بالدستور».

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أهمية التنافس بين الأحزاب من أجل تحقيق ديمقراطية حقيقية بمفهومها، وأن نكون أمام الرأي والرأي الآخر.

وأعلن أبو شقة، أن الوفد بتاريخه الطويل الذي يمتد إلى ما يزيد على مائة عام مع كل ما يحقق التنافس السياسي والحزبي الذي هو أساس للديمقراطية التي تقوم على أساس المنافسة الشريفة بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وتفعيل الرأي والرأي الآخر، وهو ما يحقق التفعيل للمادة الخامسة من الدستور القائم على التعددية الحزبية.

وكان حزب التجمع قد احتفل خلال الأيام الماضية بمرور 45 عاما على إنشائه.

ووجه السيد عبد العال، رئيس الحزب، كلمة بهذه المناسبة إلى جميع أعضاء الحزب، لافتا إلى إن حزبه حافظ خلال السنوات العشر السابقة على وحدته وصلابته في مواجهة جميع معوقات التوجه نحو الدولة المدنية الحديثة، مضيفا أن حزب التجمع وُلد عملاقًا بحجم ونوع عضويته، ووُلد في ذات اليوم على امتداد خريطة الوطن مُحمَّلًا بأحلام أبناء شعبنا بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية وتأكيد استقلال القرار الوطني والحفاظ على وحدة الشعب وسلامة حدوده الجغرافية كهدف دائم للحزب.