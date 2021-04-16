تعرف على مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2021 بالبريد

تبدا الاحد 2 مايو لعدد 10.5 مليون مستفيد

ننشر مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2021 حيث تستعد الهيئة القومية للبريد المصري لصرف معاشات شهر مايو 2021 اعتبارا من يوم الأحد 2 مايو مع إتاحة الصرف الآلي من ماكينات "ATM"، ابتدا من السبت 1 مايو 2021 بالتزامن مع نشر جدول مواعيد صرف معاشات شهر مايو، بالإضافة إلى صرف مستحقات الدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس 2021.

الإجراءات الوقائية خلال صرف معاشات شهر مايو 2021

وكشف مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد في تصريحات لـ "الدستور" أنه جار الاستعدادات النهائية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية أصحاب المعاشات والعاملين بالمكاتب، من تداعيات الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد اثناء عملية صرف معاشات شهر مايو 2021.

وأشار إلى أنه يجري تعقيم وتطهير جميع المكاتب وصالة استقبال المواطنين مع إتاحة أماكن مفتوحة، للانتظار أمام المكاتب لمنع التكدس والتزاحم مع الالتزام بالمسابقات الآمنة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، أثناء عمليات الصرف ومع اتباع جميع الإجراءات السابقة في هذا الشأن.

جدول صرف معاشات شهر مايو 2021

ومن المقرر توزيع أصحاب المعاشات على 3 شرائح وفق جدول زمني لموعد صرف معاشات شهر مايو 2021 وتم تخصيص يومي الاحد والاثنين 2 و3 مايو للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، في حين يصرف لأصحاب المعاشات للشريحه الثانية أقل من 2000 جنيه خلال الثلاثاء والاربعاء 4 و5 مايو 2021 على أن يتم استكمال صرف الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الخميس والاحد 6 و9 مايو وتخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 مايو لمن تخلف عن مواعيد الصرف خلال الايام السابقة.

وأوضح المصدر أنه جري تقسيم عملية صرف معاشات شهر مايو 2021 على 3 شرائح أسوة بما تم خلال الأشهر السابقة حفاظا على أرواح المواطنين ومنع أي تكدس وتزاحم على مكاتب البريد، وإتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي "ATM"، والصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية من أول مايو المقبل وتقدر تكلفة صرف المعاشات والدفعة الاخيرة للعلاوات الخميس بنحو25 مليار جنيه.

تسهيل صرف معاشات شهر مايو 2021 لـ 6 ملايين مستفيد

ويصل عدد مستحقي المعاشات لشهر مايو 2021 نحو 10.6 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، تساهم هيئة البريد في تسهيل صرف المعاشات لنحو 6 مليون منها وباقي يتم عبر منافذ الهيئة القومية للتأمينات.

تخصيص كارت ميزة مجانا لأصحاب المعاشات

وأعلنت الهيئة تطبيق حزمة إجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات مع بدء صرف معاشات شهر مايو 2021 ومن المقرر أن يتم تخصيص كارت ميزة لجميع المستفيدين من صرف المعاشات داخل فروع هيئة البريد ومنافذ الصرف الهيئة التأمينات والمعاشات، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت «ميزة»، أثناء عملية الصرف، على أن يتم تنشيطها والصرف بها اعتبارًا من الشهر التالي، وذلك استمرارًا للعمل في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، بكل سهولة ويسر وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها، إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية وجميع الخدمات المصرفية التي ينتجها البنك، مثل عمليات الإقراض.

مواعيد صرف الدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس

ومن المقرر استكمال صرف الاخيرة للعلاوات الخمس، خلال شهر مايو ممن تخلفوا عن المواعيد التى كانت محددة سابقًا، والمستحقين للعلاوات الخمس هم المحالين للمعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتصل قيمة كل دفعة 25% من القيمة الكلية للعلاوات الخمس المتجمدة، كما تم التأكيد على المنافذ، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتسهيل أى عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستفيدين.

يبحث عنها كثيرون فيذكر ان قيمة صرف معاشات شهر مايو والدفعة الاخيرة للعلاوات الخمس تصل نحو 25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر مايو 2021 و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الاخيرة من العلاوات الخمس ويبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين سيصرفون المعاش 10.5 مليون صاحب معاش، فضلًا عن 2.4 مليون مستفيد من مستحقي الدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس.