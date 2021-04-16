الجمعة 16 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير حقوقي: 674 انتهاكًا لمليشيا الحوثي في البيضاء خلال 2020

ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي

رصد تقرير حقوقي، 674 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء خلال 2020، بنسبة زيادة 28% عن العام 2019.


وذكر التقرير الصادر عن مركز رصد للحقوق والتنمية - وفقًا للموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم - أنه تم رصد 49 حالة قتل في صفوف المدنيين، و34 حالة إصابة، فيما بلغ عدد حالات الاختطاف 399 حالة، موضحًا أن عدد حالات الاعتداء على الممتلكات الخاصة بلغ 79 حالة منها 22 حالة تدمير منازل، فيما بلغ عدد حالات الاعتداء على الممتلكات العامة 7 حالات منها 6 حالات اعتداء على المساجد.


وأشار إلى أن المركز رصد نزوح 591 شخصًا يمثلون 89 أسرة قسريًا، فيما بلغت حالات منع التنقل 7 حالات، وأنه تم تسجيل انتهاكات أخرى شملت الاستمرار في الجباية ونهب الأموال والممتلكات، وحملات الاقتحام للمحلات التجارية والمصرفية، وتمكين عناصر المليشيا والموالين لهم ليكونوا مشرفين في الحارات والمؤسسات الحكومية والخاصة للمراقبة والتجسس على الآخرين وغيرها من الانتهاكات لحريات المواطنين.


ولفت التقرير إلى إجبار الميليشيات للموظفين والمعلمين على حضور نشاطهم الثقافي العنصري الأسبوعي، والاستمرار في الاستحواذ على المساجد واستبدال الأئمة والخطباء وتمكين عناصرهم في ذلك، وإيقاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية من العمل ونهب مقدراتها، وكذا إحلال عناصر المليشيا من خارج المحافظة في المناصب الحكومية بدلا عن أبناء المحافظة والإذلال المستمر من قبل نقاط التفتيش للعابرين والمسافرين ودون مراعات حرمة النساء.

الانتهاكات الحوثية اليمن ميليشا الحوثي البيضاء الجيش اليمني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة إبراهيم يوسف لاعب منتخب مصر السابق في اليمن

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين فى الدولة

موعد فتح «قاعة المومياوات الملكية» أمام الجمهور بمتحف الحضارة

خطوات تحميل 9 منصات جديدة على تابلت طلاب الثانوية العامة

اصطدام قطار أبو قير بسيارة بمزلقان سيدي بشر في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

عمر عبد المتعال السلايمي يكتب: إرادة شعب وقيادة حكيمة

مؤمن سليم يكتب: التشريع بين السياسة والصياغة (2- 3)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الحرم الإبراهيمي

فلسطين تسجل 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا