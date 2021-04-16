تقرير حقوقي: 674 انتهاكًا لمليشيا الحوثي في البيضاء خلال 2020

رصد تقرير حقوقي، 674 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء خلال 2020، بنسبة زيادة 28% عن العام 2019.



وذكر التقرير الصادر عن مركز رصد للحقوق والتنمية - وفقًا للموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم - أنه تم رصد 49 حالة قتل في صفوف المدنيين، و34 حالة إصابة، فيما بلغ عدد حالات الاختطاف 399 حالة، موضحًا أن عدد حالات الاعتداء على الممتلكات الخاصة بلغ 79 حالة منها 22 حالة تدمير منازل، فيما بلغ عدد حالات الاعتداء على الممتلكات العامة 7 حالات منها 6 حالات اعتداء على المساجد.



وأشار إلى أن المركز رصد نزوح 591 شخصًا يمثلون 89 أسرة قسريًا، فيما بلغت حالات منع التنقل 7 حالات، وأنه تم تسجيل انتهاكات أخرى شملت الاستمرار في الجباية ونهب الأموال والممتلكات، وحملات الاقتحام للمحلات التجارية والمصرفية، وتمكين عناصر المليشيا والموالين لهم ليكونوا مشرفين في الحارات والمؤسسات الحكومية والخاصة للمراقبة والتجسس على الآخرين وغيرها من الانتهاكات لحريات المواطنين.



ولفت التقرير إلى إجبار الميليشيات للموظفين والمعلمين على حضور نشاطهم الثقافي العنصري الأسبوعي، والاستمرار في الاستحواذ على المساجد واستبدال الأئمة والخطباء وتمكين عناصرهم في ذلك، وإيقاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية من العمل ونهب مقدراتها، وكذا إحلال عناصر المليشيا من خارج المحافظة في المناصب الحكومية بدلا عن أبناء المحافظة والإذلال المستمر من قبل نقاط التفتيش للعابرين والمسافرين ودون مراعات حرمة النساء.