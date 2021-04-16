الجمعة 16 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنشيط السياحة تبحث دعم سياحة المؤتمرات

عقد اجتماع لمناقشة تطوير سياحة المعارض والمؤتمرات في مصر

المهندس أحمد يوسف
المهندس أحمد يوسف

عقد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اجتماعاً مع عدد من المتخصصين في مجال المعارض والمؤتمرات المختلفة من أعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المنظمة الدولية للحوافز والمناسبات Society of Incentive Travel Excellence(Site) ، لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا النوع الذي يعتبر من المنتجات السياحية الهامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار نحو تنويع المنتجات السياحية المختلفة بما يساهم في دفع وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

واستهل المهندس أحمد يوسف الاجتماع بالتأكيد على أن سوق سياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض يمثل نمطاً سياحياً هاماً حيث يتيح فرصة أكبر لتسليط الضوء على المقصد السياحي المصري خاصة أن مصر تمتلك البنية التحتية وكافة المقومات المناسبة والمؤهلة بشكل ممتاز لهذا المنتج السياحي الفريد.

كما أوضح أنه نظراً لما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وبيئية وعلاجية وثقافية، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي ومكانتها السياسية والإقليمية، فهي مكان متميز جدا لاستضافة عشرات المؤتمرات الدولية سنوياً في كل المجالات، خاصة وأن مصر بها قاعات مؤتمرات على أعلى مستوى.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة إمكانية توفير دليل إلكتروني وكتيب شامل عن المعلومات المفصلة والدقيقة عن الشركات المصرية العاملة في هذا المجال ووسائل التواصل معهم، وعرض الخدمات المتوفرة والمرافق والقاعات والمساحات المخصصة للمؤتمرات في مصر، وقوة استيعابها وطرق الوصول إليها ووسائل المواصلات المتاحة، بالإضافة إلى استعراض التكنولوجيا المتوفرة في هذه القاعات من أجهزة حديثة وتجهيزات متطورة وشاشات ووسائل العرض.

وتطرق إلى إمكانية إتاحة الحجز الالكتروني وخدمة التسجيل عبر الانترنت من مختلف أنحاء العالم لعقد المؤتمرات.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد عدة اجتماعات مهنية في الفترة القادمة مع صانعي القرار وكبرى الشركات السياحية العاملة في هذا المجال، بهدف وضع خطة علمية مدروسة وتنميتها من خلال التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص وتمثيل كافة الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية.

يشار الى أن سياحة المؤتمرات باتت من الأنماط السياحية الهامة على مستوى العالم التى تستطيع أن تحقق اشغالات فندقية ودخلا ماديا.

مؤتمرات سياحة اتحاد تنشيط دعم

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