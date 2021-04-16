البابا تواضروس يلتقي مجموعة من أبناء الكنيسة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالقاهرة اليوم مجموعة جديدة من أبنائه من عدة إيبارشيات ممن قاموا بطلب لقاء قداسته عن طريق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتحدث قداسته معهم حديثًا أبويًٌا وأجاب على أسئلتهم، مقدمًا لهم ضمن الأجوبة بعض النصائح النافعة لحياتهم، وصلى لهم والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

وأتاح الموقع الإلكتروني الرسمي للكنيسة www.copticorthodox.church ، الفرصة أمام الشعب القبطي للقاء قداسة البابا لنوال بركة قداسته، وذلك من خلال رابط تم الإعلان عنه الشهر الماضي على الموقع ذاته.



جدير بالذكر أنه طرحت الكنيسة استمارة إلكترونية تحت عنوان "طلب لقاء البابا"، يملأها الراغبون في لقاء "باباهم وبطريركم".

وتطلب الاستمارة اسم الراغب في اللقاء، ورقم هاتفه، وبريده الإلكتروني، والهدف من اللقاء، والموعد الأنسب كذلك من حيث الفترات الصباحية والمسائية، والإيبارشية التابع لها، وكذلك العنوان تفصيلي شامل محل السكن.

وأشارت الكنيسة إلى أنه عقب الضغط على زر الإرسال سيتم التواصل مع الراغب في اللقاء؛ لتحديد موعد حسب جدول قداسة البابا.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ خلال الفترة الماضية عقد اجتماعًا مع كهنة كنائس مدينة العبور، بحضور الأب الراهب القمص روفائيل الأنبا بيشوى النائب البابوي لخدمة مدينة العبور.

وألقى قداسته كلمة روحية عن العمل الجماعي وكيفية تجنب السلبيات التي تعوقه، كما ناقش معهم تنسيق مسؤوليات الخدمة بينهم وعمل اجتماع شهري للمتابعة الروحية والإدارية والمالية مع مناقشة الاحتياجات الرعوية المتزايدة مستقبلًا، خاصة أن المدينة في توسع ونمو مستمرين بفضل جهود التعمير والإنجازات التي تقوم بها الدولة في كل مكان على أرض مصر.

كما عقد بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لقاءا مع المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية.