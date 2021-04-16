الجمعة 16 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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6 نصائح لنجاح علاقتك بشريك الحياة

زوجان
زوجان

تناولت مسلسلات رمضان 2021 المشاكل الزوجية، ويعتبر الزواج من العلاقات السامية التي لابد أن تبنى على التفاهم والمحبة، حتى تنجح دون مشاكل، لذا قدم الأطباء بموقع «Bright Side» عدد من النصائح للتمتع بحياة زوجية سعيدة.

 

«مشاركة الهوايات معًا»

تعتبر مشاركة هوايات البعض من الأمور التي تساهم في توطيد العلاقات الزوجية بشكل كبير، فمن الضروري أن يكون هناك هواية مشتركة بين الطرفين يمارسوها معًأ و يستمتعون بها مثل ممارسة رياضة معينة أو مشاهدة الأفلام.

 

«احترام الخصوصية»

يعد عدم احترام خصوصية شريك حياتك النواة لبداية المشاكل الزوجية، وتتمثل في عدم إعطاء الحرية للطرف الآخر، فلابد من إفساح المجال لكل طرف يفعل ما يحلو له بشكل يحترم الطرف الآخر. 

 

«ويك إند عائلي»

يشير خبراء علم النفس والاجتماع إلى أن قضاء الإجازات مع شريك الحياة يساهم بشكل كبير في توطيد العلاقة، وتنقية العلاقة من المشاكل.

«لا يمر يوم على المشكلة»

أكد خبراء علم النفس، أنه إذا امتد وقت المشكلة لأكثر من يوم تسبب في ذلك في تفاقم الأمور، وأصبح الحل والرجوع كما في الأول مستبعدا. 

«كانوا سند ودعم لبعضكم البعض»

لابد أن يحترم كل طرف أحلام الاخر وعدم الاستخفاف بها، فتقديم الدعم للطرف الأخر من الاشياء التي تساهم في تنقية العلاقة الزوجية من المشاكل. 

«المشاركة في أعمال المنزل»

الحياة الزوجية عبارة عن مشاركة بين شخصين، لذا فمساعدة الزوجة في الأعمال المنزلية يساهم في تحسين العلاقة الزوجية وتجنب التوتر والقلق الذي يصيب العلاقة بين الطرفين.

مسلسلات مسلسلات رمضان رمضان 2021 العلاقة الزوجية 6 نصائح

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