الجمعة 16 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يحقق انتصارات جديدة في جبهة مقبنة

الجيش اليمني
الجيش اليمني

تمكن الجيش اليمني والمقاومة، من إحراز تقدم جديد في جبهة مقبنة، غربي محافظة تعز، وسط خسائر بشرية ومادية فادحة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونفذ الجيش اليمني - وفقًا للموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبرنت" - هجومًا كبيرًا على مواقع وثكنات كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي، وتمكن من خلاله من تحرير سلسلة تلال السوداء بمنطقة القحيفة في مديرية مقبنة.

واستطاع الجيش، دحر عناصر الميليشيا الحوثية وسقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة للميليشيا واستعادة كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر.

وتزامن الهجوم مع هجوم آخر للجيش والمقاومة على ثكنات الميليشيا الحوثية في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوبي تعز، وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

أعلنت قوات الجيش اليمني، الخميس، إحراز تقدم جديد في جبهة مقبنة، غرب محافظة تعز، خلال هجوم كبير على مواقع وثكنات كانت تتمركز فيه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران

إلى ذلك، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير سلسلة تلال السوداء بمنطقة القحيفة في مديرية مقبنة، وسط اشتداد المعارك واندحار كبير لعناصر الميليشيا الحوثية وسقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، بالإضافة الى تدمير آليات قتالية تابعة للميليشيا واستعادة كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر.

وأكد أن المعارك مستمرة في جبهة مقبنة بالتزامن مع هجوم الجيش والمقاومة على ثكنات الميليشيا الحوثية في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوب تعز، وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وتخوض قوات الجيش اليمني معارك مستمرة لدحر اعتداءات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، على امتداد الجبهات القتالية بمحافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري، دحر مجاميع حوثية، حاولت التسلل، الخميس، باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة غرب مأرب، متكبدة خسائر بشرية ومادية كبيرة فيما لاذ من تبقى من العناصر الحوثية بالفرار.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت أربعة أطقم قتالية كانت تحمل تعزيزات وذخائر للميليشيات وتدميرها، إضافة إلى استهداف تجمعات في مواقع متفرقة من الجبهة ومصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات.

ونشر المركز الإعلامي مقطع فيديو لتدمير عدد من الآليات واستهداف مخازن أسلحة تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية غرب مأرب.

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