مستفيدات من مبادرة «صحة الأم والجنين» يتحدثن لـ «الدستور»

أطلقت الدولة عدد من المبادرات الصحية التي تهتم بصحة المرأة المصرية، لاسيما مبادرة "صحة الأم والجنين"، والتي بدورها تقوم بالكشف على صحة الأم في مرحلة الحمل ومتابعة الحالات والجنين بعد مرحلة الولادة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن ‏مبادرة "صحة الجنين" تقدم الرعاية الطبية بالمجان، وذلك من خلال التوعية الصحية وقياس الطول والوزن وتحليل السكر، وتحليل الكشف عن الإصابة ببكتيريا الزهري، وفيروس الالتهاب الكبدي للعناية بصحة الأم والجنين بتقدم رعاية كاملة للأم والجنين خلال فترة الحمل.

وترصد "الدستور" أهمية المبادرات الصحية التي تعتني بصحة المرأة، من خلال التواصل مع مستفيدات يتحدثن عن تجربتهن مع مبادرة صحة المرأة والجنين.

نورهان جلال، إحدى المستفيدات من المبادرة بمحافظة المنوفية، تقول أنها منذ عدة أشهر كان في فترة الحمل وكانت توقفت عن استشارة الطبيب الخاص بها بسبب ضيق الحال وعدم قدرتها هي وزوجها على تكاليف الكشف.

تضيف: " وانا بتردد على الوحدة الصحية بالصدفة سمعت عن المبادرة وإن الكشف بالمجان، وطبعا دا شجعني بشكل كبير اني أسال عن المبادرة وكيفية الكشف، خاصة وان كل الممرضين نصحوني اكشف مع المبادرة".

أكدت "نورهان" أن تلقت الرعاية الصحية من قبل اطباء المبادرة، بالإضافة إلى أن المبادرة سجلت البيانات الخاصة بها لسهولة التواصل معها ومتابعة حالتها الصحية هي والجنين.

وبمحافظة الدقهلية تقول عبير محمد، إحدى المستفيدات من مبادرة صحة المرأة، أنه كان هناك قوافل طبية خاصة بالمبادرة تطوف بالقرى التابعة للمحافظة، وبالفعل تلقت الكشف هي وجنينها على يد أحد اطباء المبادرة.

تضيف عبير: "كانت ابنتي لا تزال في الشهور الأولى ولم تكمل عامها الأول بعد، وعندما جاءت قافلة المبادرة كشفت انا وبنتي، عشان كمان اطمن على صحتها وكتبلي دكتور المبارة على روشتة علاج ليا ولبنتي، وكان الكشف وصرف الأدوية كله بالمجان".

وسبق وأكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بهدف خفض إصابات السيدات بتلك الأمراض وعدم انتقالها إلى الجنين.

حوالي 736 ألف سيدة تلقوا الكشف الطبي وتم فحصهن بالمجان منذ انطلاق هذه المبادرة وحتى الآن ضمن توجيهات الرئيس السيسي، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.