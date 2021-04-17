بعد آخر فيديوهات أحمد حسن وزينب.. طبيبة نفسية: «مرضى بهوس الشهرة»

متابعو اليوتيوبرز: يستخفون بعقول المشاهدين

يعتبر اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، من الأشخاص المثيرين للجدل، سواء بتصرفات أو فيديوهات خلع وارتداء الحجاب بالنسبة لزوجته زينب، فمؤخرًا نشر أحمد حسن فيديو يطلب من متابعيه الدعاء لزوجته نظرا لأن حالتها خطيرة وتحتاج إلى إجراء عملية.

وأظهر مقطع الفيديو الذى نشره أحمد حسن، انهياره حيث طلب من المتابعين بضرورة الدعاء لزوجته، بعد إصابتها بمرض غامض تسبب في ضيق تنفس لها.

وتفاعل متابعى اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، مع الفيديو، حيث انهالت الدعوات لهما متمنين لزينب بالشفاء العاجل.

مرض زينب "طلع مقلب".. ومطالبات بإلغاء المتابعة لهم

وتبين أن مرض زينب ما هو إلا "مقلب" في زوجها، فقبل الفيديو نشرت زينب فيديو تدعى فيها أنها غادرت دبى وسافرت الى مصر بصحبة طفلتها ايلين، حيث ظهرت خلال الفيديو بدون جهاز التنفس وبصحة جيدة قبل أقل من 24 ساعة من فيديو زوجها.

وعلق البعض بأنهم يسعون إلى الشهر بالاستخفاف بعقول المشاهدين والمتابعين لهم، الأمر الذي دعا البعض بضرورة إلغاء متابعة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

طبيبة نفسية: أحمد حسن وزينب "مرضى بهوس الشهرة"

علقت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية أن السوشيال ميديا تسبب بشكل كبير في إصابة العديد بمرض "هوس الشهرة" والذي قد يدفعهم إلى فعل أي شيء من أجل الحصول على "اللايك" والمال أيضا.

وعن موقف "ادعاء المرض" أشارت عبد السلام، إلى أنه استخفاف بمشاعر المتابعين لهم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين بذلك شهر رمضان الكريم.

استغلال "الحجاب" و"ايلين" لكسب المال

هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها أحمد حسن وزوجته الجدل والانتقادات، حيث سبق أن انتقد المتابعون في العام قبل الماضي تصوير أحمد حسن لعملية ولادة طفلتهما "ايلين" وبث الفيديو عبر قناتهما على يوتيوب.

كما كان لهما فيديو آخر لمولودتهما وهي تبكي بسبب فيديو تخويفها من قبل مامتها زينب، الأمر الذي أثار السخط بين المتابعين، وأعلن وقتها المجلس القومي للطفولة والأمومة تقديم بلاغ للنائب العام باستغلال طفلة حديثة الولادة، وتصوير فيديوهات لها وهي تبكي.

وكان للحجاب أيضا نصيب في إثارة الجدل، عندما أعلنت زينب خلعها للحجاب، وبعد أزمة حبسها عادت إليه مرة أخرى، ومؤخرا بعد السفر إلى دبي خلعته مرة أخرى، الأمر الذي وصفه البعض بـ"متاجرة بالدين" من أجل المال واللايك.