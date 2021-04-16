اليمن وكندا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث سفير اليمن عميد مجلس السفراء العرب في كندا جمال السلال، اليوم /الجمعة/ مع رئيس مجلس العموم الكندي انتوني روتا، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة في المجال البرلماني.

وجدد السفير السلال - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - شكر الجمهورية اليمنية للدعم الكندي المستمر لليمن، والذي كان آخره المساهمة التي قدمتها كندا لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021، خلال المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى للتعهدات لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

وأطلع السفير السلال، رئيس مجلس العموم الكندي، على المستجدات والتطورات في اليمن؛ بما في ذلك التصعيد العسكري الأخير للمليشيات الحوثية في محافظة مأرب، موضحا أن الحكومة الشرعية تعاطت بإيجابية مع دعوات المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام على أسس عادلة ومستدامة، وفق المرجعيات المتوافق عليها محلياً والمدعومة إقليمياً ودولياً.

بدوره، أعرب رئيس مجلس العموم الكندي عن أسفه للتصعيد الذي تقوم به الميليشيات الحوثية، مؤكداً دعم بلاده للوضع الإنساني في اليمن وللحكومة الشرعية، ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن؛ للتوصل إلى سلام ينهي معاناة الشعب اليمني.

سبق أن حث سفير اليمن لدى أوتاوا عميد مجلس السفراء العرب في كندا، جمال عبدالله السلال، مع نائب رئيس مجلس العموم الكندي، بروس ستانتون، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

واستعرض، خلال لقائهما، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، تطورات مستجدات الأوضاع في اليمن بما في ذلك التصعيد العسكري الأخير للميليشيات الحوثية في محافظات مأرب والجوف وتعز، والتي لا تخدم مساعي التوصل لحل سياسي.

وأعرب عن شكر اليمن للدعم الكندي المستمر، والذي كانت آخره المساهمة التي قدمتها كندا لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021، خلال المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى للتعهدات لدعم الاحتياجات الإنسانية، والذي عقد برعاية الأمم المتحدة والسويد وسويسرا.