الجمعة 16 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«كورال مصر وإطلاق استراتيجية الاسر البديلة».. نشاطات «التضامن» في أسبوع

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدى الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا، حيث حضرت نيفين القباج حفل كورال أطفال مصر فى إطار الاحتفال بـ"يوم اليتيم"، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر، وشهدت اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة للمنسقين المحليين وغيرها من الأحداث نستعرضها فى التقرير التالى:


- احتفالية كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب في إطار استمرار الاحتفال بيوم أبناء مصر "يوم اليتيم"، بحضور لفيف من المسئولين والاعلاميين، والتي أقيمت بمسرح الجلاء.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن  الوزارة اعتادت على إحياء الاحتفال بيوم أبناء مصر مع أبناءها من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية سنوياً خلال شهر أبريل.

 

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر.

أكدت وزيرة التضامن، أن "الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب بجمهورية مصر العربية" تمثل توجهات والتزامات الحكومة المصرية (ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى المعنية)، والأطراف الأخرى الفاعلة في مجال الرعاية البديلة (مؤسسات المجتمع المدني الدولي والمحلي والخبراء والعاملين في المجال) تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدى.


- إنشاء قاعات تدريب وتقييم للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ان القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتجسد ذلك الاهتمام في تخصيص عام 2018 كعام للإعاقة ودعم جهود إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي جاء ملبيا ومترجما لإقرار الدولة بحقوقهم، وكان بمثابة الانطلاقة نحو تمكينهم وتوجيه مؤسسات الدولة لتنفيذ القانون كلا في مجاله.

 

- حضور اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة للمنسقين المحليين بالتعاون مع شركاء البرنامج مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

وأكدت  القباج أن البرنامج يعد إحدى صور التمكين الاقتصادى التى تتبناها الوزارة وينفذ من خلال ‎نشاط التدريب والتوظيف، مضيفة أنه تم تدريب القيادات النسائية كمكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات والمثقفات المجتمعيات،  مشيرة إلي أن البرنامج يعمل على تعديل السلوك وذلك لتغيير اتجاهات المستفيدين من الاعتماد على الاتكالية إلى العمل والإنتاج والإنتقال من الزيارات الميدانية المعتادة إلى التحفيز وتعديل السلوك الخاص بالتمكين الاقتصادي


- نعت وزيرة التضامن الاجتماعي وجميع العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة ببالغ الحزن والأسى  الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق.

 

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