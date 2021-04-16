مؤتمر صحفي لوزراء خارجية قبرص واليونان وإسرائيل والمستشار الدبلوماسي للإمارات

عقد وزراء خارجية قبرص واليونان وإسرائيل والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، اليوم، مؤتمراً صحفياً مشاركاً.

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي يني جانتس، أدعو الفلسطينيين للانضمام إلى عملية السلام.



وأشار جانتس، غيرنا وجه الشرق الأوسط من خلال معاهدة السلام مع الإمارات، مضيفاً صنعنا التاريخ من خلال التوقيع على معاهدة السام مع الامارات.

وخلال الفترة الماضية، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "التزام أمريكا الكامل بأمن إسرائيل".

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، قال أوستن إن "إسرائيل شريك استراتيجي لأمريكا والعلاقات الثنائية معها مهمة لإرساء الاستقرار في الشرق الأوسط".

اليونان

وقال وزير الخارجية اليوناني، نسعى لعلاقات إيجابية مع دول الجوار، مضيفاً وجهت دعوة لنظيري التركي لزيارة اثينا.



وأضاف وزير الخارجية اليوناني، ندعو لسحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا، تناولنا التطورات في شرقي المتوسط وسوريا وليبيا



فيما أكد وزير الخارجية اليوناني، على أهمية الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة ومواجهة وباء كورونا، مشيراً ملتزمون بحل النزاعات وفقاً للقانون الدولي.



قبرص

ومن جانبه، قال وزير الخارجية القبرصي، في المؤتمر الصحفي، أن مستقبل المنطقة يقوم على التعاون بعيدا عن النزاع، مشيراً الي أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تفتح أفق السلام بالمنطقة.

وقال وزير الخارجية القبرصي، ملتزمون بوجود قبرص واحدة على أساس قرارات مجلس الأمن، وفق لشبكة سكاي نيوز الاخبارية.

وأضاف ناقشنا التطورات الإقليمية في ليبيا وسوريا والتغير المناخي وغيرها من الملفات، رافضاً التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتابع، الطريق مفتوح لكل دول المنطقة للانضمام إلينا على قاعدة احترام القانون الدولي، اجتماعنا ليس موجهاً ضد أي دولة.

الامارات

وقال المستشار الدبلوماسي لدولة الامارات أنور قرقاش، سنواصل تعزيز شراكتنا من خلال الحوار الإيجابي

فيما أشار قرقاش، ناقشنا سبل التعاون في مواجهة وباء كورونا، مشيراًالي أن الحلول السياسية هي الطريق لانهاء النزاعات في المنطقة.



وأضاف قرقاش، أن الاتفاق الإبراهيمي له نظرة استراتيجية لتحقيق الاستقرار، مشيراً الي أن دولة الامارات تؤمن أن مثل هذه الحوارات تعزز العلاقات بين دولنا.

