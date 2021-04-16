573 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المركز- وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية- شفاء 632 حالة، ووفاة 9 حالات جراء تداعيات الإصابة بالوباء.

بدأت حكومة الوحدة الوطنية الليبية حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، بعد تسلمها نحو 160 ألف جرعة من اللقاحات الأسبوع الماضي، بينها أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وتلقى رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة التطعيم خلال بث تليفزيوني مباشر، واصفا بدء الحملة بـ"اليوم المبارك".

ورغم أن ليبيا أغنى من الدول المجاورة لها نتيجة لصادرات النفط، فقد واجه نظامها الصحي مشكلات كبيرة بسبب سنوات الاضطراب السياسي والعنف وبذل جهدا مضنيا في مواجهة الجائحة.

وتسلمت ليبيا يوم الأحد الماضي الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" شملت أكثر من 100 ألف جرعة، وهو أول لقاح يصل إلى البلاد.