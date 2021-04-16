سلطنة عمان تمدد إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة ليلاً في ظفار

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد بسلطنة عمان، تمديد فترة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة ليلاً في محافظة ظفار، لتبدأ من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحًا، بداية من يومِ غدٍ السبت 4 رمضان 1442هـ الموافق 17 أبريل 2021م حتى إشعارٍ آخر.

وأكدت اللجنة العليا، في بيان لها اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن هذا القرار قابل للمراجعة في مرحلة لاحقة بحسب مُستجدات المؤشرات الوبائية بالسلطنة، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ قرارات أكثر صرامة لمنع تفشي الوباء ومن بينها الإغلاق التام إن استدعت الحالة الوبائية ذلك.

وجاء قرار السلطنة الأخير، حمايةً للصحة العامة لأفراد المجتمع في المحافظة، وفي السلطنة بوجهٍ عام، وحمايةً للمنظومة الصحية وقدرتها على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض إضافة إلى تقديمها خدماتها الصحية الأخرى للمجتمع.

واطلعت اللجنة العليا على تقارير التقصي الوبائي في مختلف محافظات السلطنة، وقد أظهرت هذه التقارير مستوى عاليًا من الخطورة في الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد 19) في محافظة ظفار، حيث ازداد عدد الحالات المُصابة بشكل مطرد خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الإطار فإن اللجنة العليا بسلطنة عمان، شددت على تجنب كل الأفعال والممارسات التي تؤدي إلى تفشّي هذا المرض، خاصة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة في المساجد وفي الأماكن العامة على وجه العموم، وإقامة تجمعات العزاء والأعراس، والتجمعات في أوقات الإفطار وغيرها من التجمعات، وارتياد المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الشعبيّة في الأوقات المزدحمة، حمايةً للنفسِ والأسرة والمجتمع من انتشار الوباء.

وبدأت سلطنة عمان، الأربعاء الماضي، تنفيذ قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، فقد أقرت اللجنة العليا حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك، وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.

كما تشمل إجراءات اللجنة العليا بالسلطنة، الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في الجوامع والمساجد، وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة.

وبموجب القرارات الجديدة، يتم حظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل.

وكالة الأنباء العمانية