الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كرواتيا تسجل 2698 إصابة بكورونا و44 وفاة

كورونا كرواتيا
كورونا كرواتيا

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الجمعة، تسجيل ألفين و698 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 305 آلاف و598 مُصابًا.
وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، نقلًا عن فريق إدارة أزمة "كورونا، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6 آلاف و486 حالة وفاة عقب تسجيل 44 وفاة جديدة منذ، أمس الخميس، وأن عدد المُتعافين من المرض بلغ حاليًا 281 ألفًا و59 شخصًا فور تسجيل ألف و908 حالات تعاف جديدة على مدار أمس.
يُشار إلى أن كرواتيا أجرت على مدار أمس 9 آلاف و233 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" ليصل الإجمالي إلى مليون و683 ألفًا و651 اختبارا منذ بدء تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الإصابات بـ(كورونا) منذ بدء تفشيه أكثر من 139 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من ثلاثة ملايين شخصًا حتى الآن.

وقبل 3 أيام، أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا تسجيل 1936 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 249 ألفا و874 حالة.

ونقلت وكالة أنباء "هينا" الكرواتية عن فريق إدارة أزمة كورونا إشارته إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6358 حالة وفاة عقب تسجيل 25 وفاة جديدة، فيما بلغ عدد المُتعافين من المرض 276 ألفًا و420 شخصًا عقب تسجيل 1659 حالة تعاف جديدة على مدار أمس.

كورونا كرواتيا إدارة أزمة كورونا جائحة كورونا

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