تونس: تطعيم 191 ألفًا و625 بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، أن 191 ألفا و625 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) حتى، أمس، اليوم الرابع والثلاثين من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس.

وأوضحت الوزارة- حسب بيان على الصفحة الرسمية- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، أمس الخميس، بالجرعة الأولى بلغ 8 آلاف و600 شخص في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 10 آلاف و796 شخصا، وأن إجمالي الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد (كورونا) بلغ حتى أمس مليونا و119 ألفا و505 أشخاص.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، أن 134 ألفا و901 شخص تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) حتى أمس، وهو اليوم التاسع والعشرون من الحملة الوطنية للتطعيم.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية ـ حسب بيان على الصفحة الرسمية- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، أمس السبت، بالجرعة الأولى بلغ 9 آلاف و606 أشخاص، في مختلف مراكز التلقيح الـ 25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت وزارة الصحة التونسية، أن العدد الإجمالي الذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس أكثر من 8 آلاف شخص، موضحة أن أكثر من 3 آلاف شخص تم تطعيمهم أمس بالجرعة الثانية.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس السبت مليونا و37 ألفا و936 شخصا.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لجميع المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".