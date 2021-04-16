رفع 80 طن مخلفات في حملات نظافة بقرى وأحياء المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات والقمامة والأتربة من الشوارع والأحياء والقرى التابعة لها وذلك في إطار جهودها المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قامت خلال هذه الحملات برفع 80 طن مخلفات وقمامة من نقاط التجمع ونقلها إلي الظهير الصحراوي.

قال مصطفى الدبيكى رئيس قرية نزلة حسين إنه تم عمل حملة نظافة بقرية عرب الشيخ محمد وتم رفع ما يقرب من 10 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع، كما تم عمل صيانة للكشافات بشوارع قرية الشرفاء تم تركيب 10 لمبة ليد وصيانة 12 كشاف انارة لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.

وأضاف رضا مصطفى رئيس قرية طوخ الخيل أنه تم مواصلة الجهود لرفع كفاءة منظومة النظافة حيث تم رفع ما يقرب من 25 طن من قرية طوخ الخيل وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي،كما واصلت الوحدة المحلية لقرية دمشير أعمال النظافة بمناطق المستودع واولاد الشيخ والجمعية الزراعية ومنطقة السوق حيث تم رفع ما يقرب من 15 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي.

وأكد عرفات عبدالله رئيس حى وسط مدينة المنيا على سير العمل على قدم وساق لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، بمختلف مناطق الحى للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، حيث تم رفع ما يقرب 30 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى من خلال الورديات الثلاثة وتم نقلها إلى المقلب الوسيط ومن ثم إلى الظهير الصحراوي.

ومن جانبه أوضح العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.

172670456_1806642176180410_7168560774138341946_n

172940013_1806641776180450_752440317371776661_n

173711743_1806642002847094_2971518062562958268_n

173188866_1806641916180436_739990417269522150_n

173246604_1806642112847083_8433495008441050097_n

173711743_1806642002847094_2971518062562958268_n