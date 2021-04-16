الجمعة 16 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مقالات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

أعاد المصريون لأذهان العالم أجمع بطولات السويس التي زلزلت العالم في منتصف القرن الماضي وأزاحت العدوان عن مصر، وبعد نصف قرن من الزمن وأكثر يكرر المصريون بطولاتهم في معركة جديدة ليسجلها التاريخ، وهي نجاح أبطال هيئة قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة إيفير جيفين الجانحة في قناة السويس، والتي عطلت حركة الملاحة في القناة وحركة التجارة العالمية. 

نجح المصريون في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبالرغم مما قاله مسئولون في الشحن البحري وخبراء في هذا المجال إنها لم تنته بالشكل الذي نعمل به وإن تداعياتها قد تمتد لأسابيع وربما شهور، لكن كعادة المصريين نبهر العالم في إدارة الأزمات وتخطي الصعاب، بالرغم من أن هذه هي إحدى أسوأ الأزمات التي حدثت بالمجرى الملاحي العالمي.

وفي ذات السياق شاهدنا تضاربا في التصريحات الإعلامية وتصريحات الخبراء في ذلك المجال، وبالرغم من تضارب هذه التصريحات، إلا أنها لم تؤثر سلبا على إدارة الأزمة، وكذا الحكومة المصرية التي  تعاملت مع الأزمة بشكل مباشر واعتمدت على السواعد المصرية بدون النظر لبعض التصريحات التي حاولت استغلال الازمة، ومن ثم قام أبطال العمل في هيئة قناة السويس بالعمل ليل نهار حتى الإعلان عن انتهاء الأزمة وعودة حركة الملاحة بالقناة إلى طبيعتها ليسجل المصريون انتصارا جديدا في التاريخ الحديث.

 تلك المحنة خرج منها المصريون بمنحة وإضافة في كل أرجاء العالم حيث شاهد الجميع قيمة قناة السويس وقدرة العاملين بها في هذا الحادث وتابع العالم عن كثب تفاصيل تعطل الملاحة في قناة السويس التي يمر منها 12 بالمائة من حركة التجارة الدولية، وارتفاع أسعار النفط وتعطل حركة التجارة العالمية بسبب جنوح هذه السفينة العملاقة ومحاولات وجهود تعويمها على مدار ثلاثة أيام متواصلة بسواعد ومعدات مصرية ودون الحاجة لمساعدات دولية بالرغم من العروض التي قدمت للحكومة المصرية حتى تم تعويم السفينة واستقرار حركة الملاحة بالقناة بأيدي المصريين فقط.

  • عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري

موعد فتح «قاعة المومياوات الملكية» أمام الجمهور بمتحف الحضارة

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين فى الدولة

خطوات تحميل 9 منصات جديدة على تابلت طلاب الثانوية العامة

«تموين بورسعيد» تحرر 77 محضرا خلال أسبوع

موعد مسلسل ملوك الجدعنه والإعادة على قناة mbc مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

عمر عبد المتعال السلايمي يكتب: إرادة شعب وقيادة حكيمة

مؤمن سليم يكتب: التشريع بين السياسة والصياغة (2- 3)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تسجل 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة سلمية فلسطينية في نابلس

70 ألف مصل بالمسجد الأقصى فى الجمعة الأولى من رمضان