قطر تسجل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 772 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و206 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 194930 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم فحص 12175 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1830688 حالة، حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 21965 حالة.

وسجلت قطر 10 حالات وفاة جديدة، سبع منها كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 367 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 613 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 172598 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 26457 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 1209648 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية، أن مئات الأشخاص تتعرض كل يوم للمرض نتيجة الإصابة بـ(كوفيد-19)، وتتطلب حالات الكثير منهم الدخول للمستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنه منذ الأول من فبراير تضاعف أعداد مرضى (كوفيد-19) الذين يتم إدخالهم للمستشفى.

ونوهت الوزارة، إلى أن سياسة الحجر الصحي التي يتم تطبيقها في دولة قطر للمسافرين العائدين من الخارج، مكنت من تأخير وصول السلالات الجديدة من الفيروس إلى دولة قطر لعدة أشهر، "إلا أننا نشهد حاليًا في دول المنطقة ودولة قطر تسجيل حالات إصابة بالسلالات الجديدة من الفيروس القادمة من جنوب أفريقيا".

وأضافت: "لحسن الحظ فإن لقاحات «فايزر وبيونتيك» و«موديرنا» المستخدمة في برنامج التطعيم بدولة قطر فعالة ضد هذه السلالات الجديدة".

وقال بيان "الصحة القطرية"، إن "سرعة سير برنامج التطعيم تعني أن هناك أملًا أخيرًا بالعودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي بالنسبة لنا في دولة قطر وجميع أنحاء العالم، ولكن هذا لن يحدث في الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة".

وشدد البيان: "على أن يتم تطعيم جميع الأفراد المؤهلين للحصول على التطعيم بلقاح «كوفيد-19» فإنه يجب علينا أن نواصل اتباع التدابير الوقائية".