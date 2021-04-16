وزير الاتصالات: نتعاون مع الخرطوم في البنية التحتية الرقمية والتدريب

وجه دعوة لنظيره السوداني لزيارة مصر

وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دعوة رسمية لنظيره وزير الاتصالات والتحول الرقمي في السودان هاشم حسب الرسول لزيارة مصر خلال الايام المقبلة لبحث التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الدولتين.

وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ " الدستور" أن العلاقات بين مصر والسودان الشقيق تتمتع بروابط تاريخية وثقافية وحضارية مشتركة مثمنا جهود الدولة في التعاون المشترك بعد تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بوضع جميع امكانيات مصر تحت امر السودان في اطار التعاون المشترك ودعم ومساندة دولة السودانفي عملية التحول الرقمي.

4 محاور للتعاون المشترك على الأجندة الرقمية

وتابع الوزير أن أبرز أوجه التعاون المشترك هو التعاون في مجال البنية التحتية والمعلوماتية بتقديم الخبرات المصرية في تقديم خدمات التحول الرقمي والشمول المالي وتقديم خدمات الرقمية بدولة السودان الشقيق كذلك الربط الدولي من خلال كوابل البحرية المصرية ومد دولة السودان بالانترنت السريع.

وأشار الوزير إلى أن اوجه التعاون ستشمل ايضا وتقديم الخدمات المميكنة والتعاون في مجال البعثات التدريبية واستضافة الشباب السوادني في مصر لتاهيلهم الي سوق العمل المحلي والاقليمي ضمن برامج التدريبية المختلفة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع كبري الجامعات والشركات العالمية وبالتعاون ايضا مع الاكاديمية الوطنية للتدريب الرقمي.

برامج تدريب مجانية واستضافة الشباب السوداني لتاهيلهم لسوق العمل

وتابع الوزير أنه سيتم التعاون في مجال ريادة الأعمال والابتكار والإبداع من خلال استضافة الشركات الناشئة والأفكار المختلفة للشباب السوداني في برامج مراكز الإبداع وريادة الأعمال وبتبادل الخبرات والكوادر البشرية في عدة مجالات مثل الامن السيبراني والفضاء الالكتروني والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء.

وقال الوزير إن اللقاء المشترك سيتم خلاله بحث كل احتياجات دولة السودان الشقيق في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واليات التنفيذ متوقعا توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات سلفة الذكر مشيرا الي اهمية التعاون مع دولة السودان رقميا خلال الفترة المقبلة.

دعوة الشركات المصرية للاستثمار في السودان

وأشار الوزير الي أنه سيتم توجيه الشركات المصرية للاستثمار المشترك في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين مصر السودان الشقيقة وتوفير حلول رقمية للتيسير علي المواطن السوداني ونقل الخبرات المصرية في مجال ميكنة الخدمات الحكومية والرقمنة في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

يذكر أن عدد المشروعات المصرية في دولة السودان بلغت نحو 229 مشروعا برأسمال بلغ حوالي 10.8 مليار دولار والتي تركزت في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية كما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات السودانية في مصر نحو 97 مليون دولار بنحو 315 شركة سودانية تشمل القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات.