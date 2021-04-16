الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فاروق التعلباوي أستاذ زائر بجامعة عين شمس

«التعلباوي» يوقع اتفاقية أستاذ زائر بجامعة عين شمس

عميد طب جامعة عين
عميد طب جامعة عين شمس

شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث توقيع الدكتور أشرف عمر عميد كلية طب بالجامعة اتفاقية أستاذ زائر مع الخبير المصري الدكتور هاني فاروق التعلباوي خبير الصحة الرقمية بمنظمة الصحة العالمية والمتخصص في استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات الصحية والحاصل على شهادات ماجستير ودكتوراة من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا في هذا التخصص، بحضور الدكتور تامر عمارة أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس ومدير مستشفى عين شمس الافتراضي، حيث من المقرر أن يشهد النشاطات التي سيشارك فيها الأستاذ الدكتور التعلباوي والدكتور شيروت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.

تتضمن الاتفاقية قيام الخبير المصري بدعم الأبحاث متعددة التخصصات بين كليات الجامعة المختلفة وعلى رأسها كليات الطب والهندسة وعلوم الحاسب بهدف تخريج كوادر طبية وهندسية داعمة للتقنيات المبتكرة للتكنولوجيا مثل تقنيات الذكاء الصناعي لتحسين خدمات الرعاية الصحية في مستشفيات جامعة عين شمس ومصر.

وخلال اللقاء أكد الدكتور محمود المتيني أن جامعة عين شمس ترحب دائما بالأساتذة الزائرين وتحرص علي ضمهم لأسرة الجامعة للاستفادة من خبراتهم، كما أن ذلك يرفع من التصنيف والاعتماد الدولى للجامعة.

الولايات المتحدة الامريكية جامعة عين شمس منظمة الصحة العالمية إتفاقية الخدمات الصحية الاستشعار عن بعد تحسين الخدمات الصحية

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