«السياحة» تنظم دورة تدريبية للعاملين بـ«الخليفة والسلطان حسن» من أفراد الأمن المدني

نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية لعدد من العاملين بمنطقة الخليفة والسلطان حسن من أفراد الأمن المدني والعاملين بشباك التذاكر.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتنمية الوعي السياحي والأثري لدي فئات الشعب المصري المختلفة والارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية بما يضمن الاستدامة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أنه تم تنظيم هذه الدورة التدريبية في إطار الخطة التدريبية للوزارة ويتم تنفيذها تحت مسمى برنامج "سفراء السياحة" ويعد من أهم البرامج التدريبية التي يتم تقديمها للعاملين بالأماكن السياحية والأثرية، حيث يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والسلوكيات الواجب اتباعها تجاه الزائر من أجل تحسين تجربة الزائر لتلك الأماكن.

وأكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية القبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار على أهمية هذا النوع من التدريبات التي يتم منحها للعاملين بالمناطق الأثرية من المتعاملين مع السائح بما يحقق تكامل عناصر العملية السياحية وشعور الزائر بالترحاب.



يشار إلى أن برنامج "سفراء السياحة" يتم تنفيذه بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة.

وفي السياق، نظمت إدارة التنمية الثقافية بالوزارة محاضرة لطلاب إحدى المدارس بمصر وتتراوح أعمارهم ما بين ٧ و ٨ سنوات باللغة الفرنسية عبر تطبيق زووم، تحت عنوان ”ملوك وملكات مصر“ بمناسبة موكب نقل المومياوات الملكية وافتتاح قاعتى العرض المركزي والمومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وقالت د. رشا كمال مدير عام الإدارة، أن المحاضرة القتها السيدة ناجية نجيب فانوس المدير العام الأسبق بالمتحف المصري بالتحرير، لافتة إلى أن هذه المحاضرة تهدف إلى ربط الأطفال بالمتاحف وتعريفهم بتاريخ أجدادهم العظيم، وتنمية روح الانتماء لديهم، وخلال المحاضرة لوحظ شغف الاطفال لمعرفة المزيد من المعلومات حول الحضارة المصرية القديمة خاصة بعد موكب نقل المومياوات الملكية.

كما أشارت إلى أن المحاضرة تناولت تاريخ نشأة المتحف المصري بالتحرير، ومجموعات العرض الموجودة به، وخطة تطوير المتحف.