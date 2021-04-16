«صحة القليوبية» تبدأ في تطعيم الجرعة الثانية للحاصلين على لقاح كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية بدء تلقي الجرعة الثانية للحاصلين علي لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، حيث تلقى 135 مواطنا الجرعة الثانية من اللقاح منذ بدء التطعيم وحتى الآن بواقع 48 مواطنا بمنفذ كفرشكر المركزي، و30 بمنفذ مركز طبي سنديون بقليوب، و57 بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة حصل منهم 112 علي الجرعة الثانية اليوم، بواقع 48 بكفرشكر و20 في سنديون و44 في مركز طبي حجازي بشبرا.

كما كشفت الإحصائيات والبيانات الرسمية للمديرية ان إجمالي من حصلوا علي اللقاح جرعة اولي بلغ 6195 مواطنا منهم 2398 بمركز لقاح كفرشكر و 1791بمنفذ سنديون بقليوب و2006 بمركز طبي حجازي بشبرا .

وتلقي اليوم الجرعة الأولى من اللقاح 151 بكفرشكر و185 بسنديون في قليوب و149 بشبرا بإجمالي 485 مواطنا.

يذكر ان المحافظة سجلت اليوم 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من داخل المحافظة وفق بيانات مديرية الصحة وسجل مركز بنها الأعلي في نسب الاصابة ب27 حالة يليه شرق طوخ ب11 حالة ثم الخانكة وقليوب ب9 حالات لكل منهما والقناطر ب5 حالات وكفرشكر حالتين وغرب شبرا وشبين القناطر بحالة لكل منهما بينما سجل شرق شبرا وقها والعبور صفر أصابة ليصل إجمالي حالات الإصابة بالمحافظة منذ بدء الجائحة وحتي الأن 15080 حالة فيما سجلت مستشفيات المحافظة اليوم 9حالة من خارج الإقليم.

واستقرت خريطة الإصابات اليوم علي الارقام التالية مركز ومدينة الخانكة 1204 والعبور 207 حالة والقناطر الخيرية 956 وبنها 4653حالة وشرق شبرا 1531وغرب شبرا 1479 وشبين القناطر 1017وطوخ 1986وقليوب 1079 وقها 89 وكفرشكر 873.

بينما سجلت المحافظة اليوم 8 وفيات وفق بيانات مديرية الصحة نتيجة مضاعفات كوفيد 19 ليصل إجمالي وفيات المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1247.

وبحسب البيانات أن الوفيات اليوم بينهم 4 سيدات وجاءت كالتالي حالتين بكل من مستشفيي عزل قها وبنها التعليمي وحالة بكل من التأمين النموذجي ببنها وحميات بنها وناصر العام ومنزل.



وبحسب البيان فان المتوفين هم: "ا س 71 سنة من بنها وس م 66 سنة، من شبين القناطر، وس أ 72 سنة من طوخ، وا م 57 من القناطر، و ز ك 73 سنة من طوخ، وم ص 89 سنة من طوخ، وص ر 58 سنة من بنها، وف ع 52 سنة من شبرا الخيمة".