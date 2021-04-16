الجمعة 16 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة المنيا» تقدم الخدمات الطبية لـ 1408 مواطنين بقرية الشيخ عبادة

صورة أرشيفية لقوافل
صورة أرشيفية لقوافل مديرية الصحة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي جنوب المحافظة ، خلال يومي 14 و15 من إبريل الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1408 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

 

أشار الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 283 حالة جراحة و 318 حالة اطفال و224 باطنة و104 قلب و 70 نساء و42 تنظيم اسرة و 44 اسنان و 194 جلدية و 129 حالة انف واذن، الى جانب انه تم عمل (80 ) تحاليل مختلفة وعمل(10) حالة موجات صوتيه وعمل 15 حالة رسم قلب و عمل 3 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 97 متردد وتم اجراء خلع اسنان لـ 2 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 10 حالات لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ107 متردد، وتم استخدام 12 عيادات متنقلة وتضم صيدلية.

 

وكانت مديرية الصحة والسكان في المنيا، قد أعلنت أمس الخميس، عن إعدام 2267كيلو جرام أغذية مختلفة و 9554 لتر ألبان وعصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 957 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، واستخراج 1600 شهادة صحية للعاملين فى محال بيع وتصنيع الأغذية، وذلك بعد المرور علي 576 منشأة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية خلال شهر.

المنيا شيخ علاجية القافلة ملوي

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