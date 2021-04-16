الجمعة 16 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الداخلية العرب» يدين الاعتداءات الإرهابية في بغداد وأربيل

الاعتداءات الإرهابية
الاعتداءات الإرهابية في بغداد وأربيل

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في مدينتي بغداد وأربيل بجمهورية العراق،وأودت بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين من المدنيين الأبرياء.
وأكدت الأمانة العامة ، في بيان لها اليوم الجمعة ، شجبها المطلق لهذه الأعمال الإجرامية الجبانة، التي تكشف الوجه البشع للإرهاب واستخفافه بالأرواح البشرية ومساعيه لضرب النسيج الاجتماعي وتقويض الأمن والاستقرار في البلاد.
كما أعربت الأمانة العامة للمجلس عن تقديرها للأدوار المتفانية التي تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن العراقية لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية.
وأعلنت عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب جمهورية العراق العزيزة في مواجهة الإرهاب، وتأييدها للتدابير البناءة التي تتخذها لمكافحته، والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.
كما أكدت الأمانة العامة أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب العراقي العزيز إلا تلاحما مع قيادته الرشيدة ووقوفا في خندق واحد مع قوات أمنه لمواجهة التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم لضمان أمن وسلامة العراق وصون مكتسباته.

مجلس وزراء الداخلية العرب يعتبر الجهاز الفني والإداري للمجلس وتقوم في نطاقها خمسة مكاتب عربية متخصصة يتولى الأمين العام الإشراف عليها، ويرأس كل مكتب مدير يكون مسؤولا عن تسيير العمل فيه، ويختار المجلس مدراء المكاتب من بين مرشحي الدول الأعضاء ويتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

نشأت فكرة إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب خلال المؤتمر الأول لوزراء الداخلية العرب الذي عقد بالقاهرة عام 1977 وتقرر إنشاؤه في المؤتمر الثالث الذي عُقد بمدينة الطائف عام 1980 وقد صدق المؤتمر الاستثنائى لوزراء الداخلية العرب الذي عقد بالرياض عام 1982 على النظام الاساسى للمجلس والذي عرضه على مجلس جامعة الدول العربية في شهر سبتمبر 1982 حيث تم إقراره.

عقد مجلس وزراء الداخلية العرب 37 دورة حتى الآن، كان أولها في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في شهر ديسمبر عام 1982م، وآخرها بتونس في شهر مارس عام 2019.

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