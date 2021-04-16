محمد فراج مفاجأة الحلقة السادسة من «خلي بالك من زيزي»

يظهر الفنان محمد فراج كضيف شرف في الحلقة السادسة من مسلسل "خلي بالك من زيزي"، الذي تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل ويعرض عبر شاشة mbc مصر ومنصة شاهد.

"خلي بالك من زيزي" من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه حول مأساة عائلية واجتماعية تعيشها شابة مختلفة، تعاني من الانفعالية الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها، وتخوض رحلة للتصالح مع نفسها وعائلتها والمجتمع.

يذكر أن محمد فراج يشارك في بطولة مسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، قصة وإخراج تامر محسن.

كما يشارك في بطولة مسلسل "ضد الكسر"، بطولة نيللي كريم، لقاء الخميسي و لؤي عمران ، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

في نفس السياق، ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2"، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، وعدد كبير من النجوم.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

بينما يشارك الفنان محمد رمضان بمسلسل «موسى» بطولة وسمية الخشاب، وهو سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة ومسلسل «نجيب زاهي زركش» ليحي الفخراني والذي وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية.